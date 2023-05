Maroc: Les réalisations de la phase III de l'INDH mises en exergue à Chefchaouen

Chefchaouen — La province de Chefchaouen a organisé, jeudi, une cérémonie à l'occasion du 18è anniversaire de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), lancée par SM le Roi Mohammed VI en 2005, en vue de faire le point sur les réalisations de la phase III de l'Initiative (2019-2023).

Cette rencontre, présidée par le gouverneur de la province de Chefchaouen, Mohamed Alami Ouaddane, en présence des présidents des comités locaux de développement humain (CLDH), des chefs des services décentralisés, des présidents de communes, des membres du comité provincial de développement humain (CPDH), des représentants des associations et coopératives bénéficiaires, des jeunes porteurs de projets, d'élus et d'acteurs économiques et sociaux, a été l'occasion de s'arrêter sur le bilan de mise en oeuvre des projets de l'Initiative et l'état d'avancement des projets programmés pour l'année 2023.

A cette occasion, le gouverneur a souligné que cet anniversaire, célébré sous le thème "Le bilan et les acquis de la phase III", est l'occasion de faire le point sur les réalisations accomplies, notamment en matière d'accompagnement des personnes en situation de précarité, d'impulsion du capital humain des générations montantes, d'amélioration de l'inclusion économique des jeunes, de renforcement du sens de l'entrepreneuriat, et d'accompagnement des projets créateurs d'emplois.

M. Alami Ouaddane a affirmé que l'Initiative au niveau de la province de Chefchaouen oeuvre à améliorer la performance et l'efficacité des politiques publiques adoptées en matière de développement de la petite enfance, notant que la phase III de l'Initiative repose sur une approche volontariste et renouvelée visant à capitaliser sur ses acquis et recentrer ses programmes notamment sur le développement du capital humain et la promotion de la condition des générations montantes, en plus d'adopter une nouvelle génération d'initiatives génératrices de revenus et créatrices d'emplois.

Pour sa part, le chef de la Division de l'action sociale (DAS) à la province de Chefchaouen, Mohamed El Mrini, a mis en exergue les efforts déployés par l'Initiative dans le cadre de sa troisième phase, s'arrêtant en particulier sur le renforcement des routes et circuits ruraux, l'accompagnement des personnes en situation de précarité, la promotion de l'inclusion économique des jeunes, la généralisation de l'enseignement préscolaire et l'amélioration de santé de la mère et de l'enfant.

Il a précisé que 26 projets d'un montant global d'environ 74 millions de dirhams (MDH) ont été exécutés dans le cadre du programme 1 (Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base), alors que 32 projets, ayant mobilisé un investissement de 27 MDH, ont été réalisés dans le cadre du programme 2 (Accompagnement des personnes en situation de précarité).

Pour ce qui est du programme 3 (Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes), il a été procédé à la programmation de plus de 200 projets, au cours des trois dernières années, pour un montant d'environ 29 MDH, a fait savoir le responsable, relevant que 74 projets ont été réalisés dans le cadre du programme 4 (Impulsion du capital humain des générations montantes).

Cet événement a été marqué par la signature d'une convention de transfert de gestion des unités du préscolaire créées dans le cadre de la phase III de l'INDH au niveau de la province de Chefchaouen à l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de l'Education nationale, du préscolaire et des sports, Mohamed Abdelghafour Azzawi, a indiqué que la convention signée entre la DAS et la direction provinciale entrera en vigueur à la prochaine rentrée scolaire en termes de suivi pédagogique, et à partir de janvier 2024 en matière d'engagements et de gestion financière.

En marge de cette cérémonie, le gouverneur et la délégation l'accompagnant ont effectué une visite au Centre de renforcement des capacités des femmes à la commune de Beni Salah, au Centre socio-professionnel, et au chantier de construction d'une unité de conservation des olives à la commune soulalya Tazia, caïdat de Beni Darkoul.

Le gouverneur a également donné le coup d'envoi à certains projets réalisés dans le cadre de l'INDH. Il s'agit notamment de la Maison de la maternité au Centre de Benslimane, la réhabilitation du Centre de Beni Darkoul et la construction de la route non classée reliant la commune de Beni Darkoul et la route nationale n°3 sur une longueur de 3,5 km.