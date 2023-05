Sénégal: Renforcement et développement de l'écosystème du football all local - Macky Sall engage le gouvernement sur un programme national

Le président Macky Sall a réitéré lors du conseil des ministres de ce mercredi 17 mai, son engagement pour le renforcement de l'écosystème du football local à travers la mise en oeuvre d'un programme national de développement d'un football «cohérent et inclusif», répondant aux enjeux et défis d'un Sport national émergent.

A cet effet, le Chef de l'Etat a demandé à Amadou Ba, Premier ministre et ministre des Sports, la mise en oeuvre de ce projet pouvant répondre aux enjeux et défis d'un sport national émergent. Le chef de l'Etat a également annoncé l'audience qu'il accordera, au courant du mois de juin 2023, à toutes les composantes du mouvement Navétanes en vue de la relance des activités de vacances dans le cadre du programme spécial de soutien qui sera validé lors du Conseil Présidentiel.

Le Président Macky Sall a engagé son gouvernement pour la mise en oeuvre d'un programme national de développement du football « cohérent et inclusif », répondant aux enjeux et défis d'un Sport national émergent. Le chef de l'Etat de l'Etat, qui présidait ce mercredi 17 mai, la réunion du conseil des ministres, a demandé à Amadou Ba, Premier Ministre et ministre des Sports, en relation avec la Fédération sénégalaise de Football (FSF), de concrétisé ce programme déjà proposé au cours de l'audience qu'il avait accordée aux sélections nationales au lendemain du sacre des Lionceaux à la CAN U20.

Le Chef Macky Sall a ainsi profité de cette réunion pour félicitee les cadets sénégalais et leur encadrement administratif et technique pour le brillant parcours des Lionceaux U17, actuellement en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ce qui, selon lui, «confirme ainsi le leadership du football sénégalais à l'échelle continentale, au niveau des équipes nationales». A ce titre, le Premier Ministre est revenu dans sa communication sur le suivi de la coordination de l'activité gouvernementale en évoquant la phase finale de la Coupe du monde des U20 que le Sénégal disputera du 20 mai au 11 juin en Argentine mais également sur la candidature du Sénégal pour l'organisation de la CAN 2027.

Vers un programme spécial de relance du Navétane

La relance du mouvement navétanes a également été abordée par le Président de République. A ce sujet, il a demandé au chef du gouvernement en charge du sport de préparer un plan spécial de relance des activités de vacances impliquant toutes les parties prenantes et qui sera validé lors du Conseil Présidentiel prévu. Dans cette perspective de la relance du programme de soutien, le chef de l'Etat a annoncé l'audience qu'il accordera, au courant du mois de juin 2023, à toutes les composantes dudit mouvement.

Une proposition qui a semblé trouver un écho favorable auprès des responsables du mouvement. Selon Malick Sy, secrétaire administratif de l'ONCAV, cet appel vient à son heure. « Nous saluons l'appel du Président de la République qui a bien voulu demandé à l'Oncav et au Premier ministre de réfléchir sur la rénovation et une refondation du mouvement. L'Oncav est preneur. Depuis 2922, le Président n'a cessé de lancer des appels pour une réflexion approfondie et une réorganisation. Nous avions à son temps écrits pour entamer ce processus de réflexion ou de refonte pour redynamiser, réorienter et apporter d'autres alternatives au mouvement navétane qui est pour tout le monde et qui date de 1972», a-t-il réagi au micro de RSI.