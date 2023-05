Afrique: Finale CAN U17 - Amadou Ba invite les Lionceaux à faire preuve de « courage et d'abnégation »

Dakar — Le Premier ministre Amadou Ba, en charge également des Sports, a invité l'équipe du Sénégal de football des moins de 17 ans qui va affronter, ce vendredi, le Maroc en finale de la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie, à faire preuve de « courage et d'abnégation ».

»Au moment où vous vous apprêtez à jouer cette finale inédite contre la sélection du Maroc, un pays frère et ami, je voudrais, (...), vous demander de faire preuve de courage et d'abnégation, d'avoir à l'esprit que vous représentez une nation respectée et considérée, et dont la notoriété dépasse largement les frontières du continent africain », a-t-il dit dans un discours adressé aux Lionceaux U17.

Amadou Ba a invité les joueurs à « être à la hauteur. »Votre comportement, à l'occasion de cette finale, devra donc être à la hauteur de ce que représente votre pays dans le monde, c'est-à-dire un comportement où sont cultivées les valeurs de Jom(courage), de Fitt, de détermination, mais également d'empathie et de respect de l'autre », a-t-il déclaré.

Il a souligné que les joueurs avaient déjà pratiqué ces valeurs »tout au long de la compétition ».

« Et aujourd'hui, face au Maroc, il s'agit de parachever le récital, et par la grâce de Dieu, de sortir victorieux de cette dernière confrontation », a dit Amadou Ba.

Il a félicité les joueurs pour « les moments de joie et d'allégresse » apportés au pays et aux Sénégalais ainsi que leur « parcours brillant et historique » dans cette CAN et la qualification à la prochaine Coupe du monde de la catégorie.

»Félicitations à vous, chers lionceaux, et à vos encadreurs chevronnés et inspirés pour le travail exceptionnel et pour les résultats encourageants et prometteurs que vous avez déjà obtenus. », a-t-il conclu.