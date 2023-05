Afrique: Eliminatoires Coupe du monde 2026 - La composition des groupes africains connue le 12 juillet

Dakar — Le tirage au sort de la phase de poules des matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026, dans la zone Afrique, aura lieu le 12 juillet prochain à Cotonou (Bénin), a annoncé, vendredi, dans un communiqué, la Confédération africaine de football (CAF).

La cérémonie se tiendra à la veille de la 45e Assemblée générale ordinaire de la CAF prévue dans la capitale béninoise.

Cette décision a été prise lors de la réunion du Comité exécutif de la CAF qui s'est tenue jeudi à Alger. La rencontre était dirigée par le président de la CAF, Patrice Motsepe.

Les éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2026 se tiendront de novembre 2023 à mars 2026.

Le tournoi de barrage CAF est programmé les 10 et 18 novembre 2025. En mars 2026 aura lieu le tournoi barrage de la FIFA.

Lors de la réunion, le Comité exécutif a approuvé le format et les dates des éliminatoires qui impliquera les 54 associations membres de la CAF. Elles seront divisées en neuf groupes.

»Les vainqueurs de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour la Coupe du monde. Les quatre meilleurs deuxièmes de chaque groupe joueront un tournoi de barrage de la CAF. Le vainqueur de ce tournoi participera au tournoi de barrage de la FIFA", lit-on dans le communiqué.

Les premières et deuxièmes journées sont programmées le 13 et 21 novembre 2023.

Les troisièmes et quatrièmes journées auront lieu le 3 et 11 juin 2024. Les dates du 17 et 25 mars 2025 seront consacrées aux cinquièmes et sixièmes journées. Les septièmes et huitièmes journées, le 1er et le 9 septembre 2025. Le 6 et le 14 octobre 2025 se joueront les neuvièmes et dixièmes journées.

La 23e édition de la Coupe du monde de football masculin se déroulera en juin et juillet 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Cette édition dénommée "'United 2026" sera la première à 48 équipes au lieu des 32 habituels.