Afrique: Table ronde virtuelle sur la 'Paix et sécurité en Afrique', ce samedi

Dakar — D'éminentes personnalités africaines du monde universitaire et des médias participeront, ce samedi, à partir de 11h, à une table-ronde virtuelle sur le thème : "Paix et sécurité en Afrique : le rôle des femmes des médias et des femmes médiatrices", annonce un communiqué reçu à l'APS.

Annoncée comme une rencontre de partage d'expériences, elle se tiendra sur la plateforme Zoom, précise la même source.

Des chercheurs, des diplomates, des expertes de la médiation et des femmes journalistes du Sénégal, du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la Tunisie et du Maroc, prendront part à cette table ronde virtuelle.

Elle verra la présence de Cheikh Tidiane Gadio, président de l'Institut panafricain de stratégie (IPS), ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, de la journaliste et présidente de l'Union internationale de la presse francophone, section Mali, Ramata Diaouré et de la journaliste nigérienne, Maimouna Diado Amadou (Niger).

La coach et experte internationale sur la question « Femmes, paix et sécurité », la Tunisienne Salwa Sahloul, l'enseignant-chercheur malien, Mady Ibrahim Kanté et la consultante-formatrice burkinabè Valentine Zougrana y sont aussi attendus.

Les débats seront modérés par la Marocaine Khadidja Elmadmad, professeur de droit, avocate, consultante internationale et médiatrice pour la paix.

Cette initiative du site d'infirmation sénégalaise Les Africaines (www.lesafricaines.net) est suscitée par la préoccupante "situation politique et sécuritaire en Afrique, et notamment au Sahel", expliquent les organisateurs.

L'objectif principal de cette table ronde virtuelle, soulignent-ils, "est de se concerter avec les femmes qui s'activent dans la médiation et la recherche de la paix pour trouver des pistes qui permettront de mieux communiquer avec les acteurs et de sensibiliser les groupes vulnérables".

Il est attendu de ce débat, "de récolter des informations, outils et mécanismes efficaces pour accélérer les processus de paix et de médiation en Afrique, particulièrement au Sahel ; d'assurer une sensibilisation des femmes des médias sur la question", font-ils savoir.

Selon eux, malgré les stratégies et des efforts constants déployés "pour faire face aux menaces terroristes, le continent a encore du mal à contrecarrer la progression de l'extrémisme et ses activités connexes".

"Une implication des femmes africaines dans la recherche des solutions à ces défis aiderait à s'attaquer aux causes profondes et à définir des stratégies susceptibles d'offrir de nouvelles opportunités", lit-on dans le communiqué.

C'est dans ce sillage, poursuit le texte, que "les femmes des médias devraient être mises à contribution pour explorer des solutions adéquates afin de faire face aux problèmes de la sécurité et garantir la paix et le développement durable ».