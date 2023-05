Congo-Kinshasa: Lubumbashi - La Commission justice et paix de l'église catholique dénonce la résurgence de la criminalité dans la ville

La Commission justice et paix de l'archidiocèse de Lubumbashi (Haut-Katanga) a dénoncé, jeudi 18 mai, la résurgence de la criminalité dans la ville de Lubumbashi depuis le mois de janvier dernier.

Dans une conférence de presse tenue, jeudi à Lubumbashi, la directrice de cette Commission Justice et paix, soeur Adolphine Lugamba, a cité, entre autres, les cas de corps sans vie ramassés ici et là ; et l'enlèvement tout récemment, d'une religieuse de la congrégation des Soeurs du coeur immaculé de Marie de Kongolo, par des inconnus avant d'être relâchée.

Pour mettre fin à ce phénomène, soeur Adolphine Lugamba fait notamment les recommandations suivantes :

« A l'assemblée provinciale d'interpeller le ministre provincial de l'intérieur sur la situation sécuritaire et de violation des droits de l'homme. Au gouvernement provincial, de renforcer les services de l'ordre et de sécurité en appui logistique pour leur permettre de réaliser convenablement leur travail. Aux autorités judiciaires de lutter contre la criminalité et les violations de droits de l'homme en accomplissant leur travail avec responsabilité et éthique ».

La directrice de la Commission Justice et paix de l'archidiocèse de Lubumbashi demande aussi aux services de l'ordre et de sécurité de réaliser leur travail avec professionnalisme et discipline.

Elle invite, par ailleurs, la société civile à « se mobiliser pour la sécurité commune et l'intérêt collectif ».

Enfin, soeur Adolphine Lugamba exhorte la population à dénoncer auprès des services compétents les plus proches, tous les cas d'insécurité et de violation de droits de l'homme.