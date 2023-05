Afrique du Nord: 32e Sommet arabe - Allocution du président de la République

document

DJEDDAH (Arabie saoudite)- Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a prononcé, vendredi à Djeddah (Arabie saoudite), l'allocution du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'ouverture des travaux de la 32e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau du Sommet, dont voici la traduction APS:

"Au nom de Dieu, Clément et Miséricordieux, Prière et paix sur son Messager,

Sa Majesté le Roi d'Arabie saoudite, Salman Bin Abdelaziz Al-Saoud, Serviteur des deux Lieux saints de l'Islam,

Altesses, Excellences,

Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies,

Monsieur le Secrétaire général de la Ligue arabe,

Monsieur le président de la Commission de l'Union africaine,

Monsieur le Haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité,

Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI),

Mesdames, Messieurs,

J'aimerai avant tout exprimer mes vifs remerciements et toute ma considération à sa Majesté le Roi d'Arabie saoudite, Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, Serviteur des deux Lieux saints de l'Islam, et à Son Altesse le Prince héritier d'Arabie saoudite et président du Conseil des ministres, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, pour l'aimable hospitalité et le bon accueil.

L'Algérie a eu l'honneur d'abriter le 31e Sommet arabe dans une conjoncture régionale et internationale extrêmement complexe, marquée par le début de la crise ukrainienne qui a mis le monde dans une situation de polarisation accrue et face à de nouveaux défis liés notamment à la sécurité alimentaire et énergétique.

A ce propos, je réitère l'appel pour la mobilisation des ressources financières arabes, notamment le Fonds monétaire arabe et les fonds arabes existants afin d'aider les pays membres qui ont un besoin urgent de ces aides pour faire face à cette conjoncture internationale difficile.

Sur le plan arabe, l'Algérie organisera, au courant de ce mois, la 1e conférence scientifique sur "la sécurité alimentaire dans le monde arabe", avec la participation de grands spécialistes et experts arabes en vue de sortir avec des propositions scientifiques et pratiques, ainsi que des projets concrets en soutien à la sécurité alimentaire de nos peuples.

Majestés

Altesses,

Excellences,

L'Algérie a placé sa présidence du Sommet arabe sous le thème "rassemblement". Aussi, après l'initiative de réunification des rangs palestiniens en Algérie couronnée par la signature de "la Déclaration d'Alger" par les frères palestiniens et leur engagement à oeuvrer à la mise en oeuvre des échéances prévues, nous poursuivons avec mon frère son Excellence le président, Mahmoud Abbas, la coordination de nos efforts visant à parachever le processus de réconciliation nationale.

Majestés

Altesses,

Excellences,

Face à notre responsabilité historique envers le peuple palestinien frère, et vu l'attachement du peuple algérien à la cause palestinienne centrale, l'Algérie a mobilisé sa diplomatie au service de cette cause. Nous avons, de ce fait, poursuivi les efforts au niveau de l'ONU pour rassembler les soutiens nécessaires et élargir la base de reconnaissance internationale de l'Etat de Palestine pour l'obtention de la qualité de membre à part entière au sein des Nations unies et ce en coordination avec tous nos frères arabes.

Nous avons, aussi, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, appelé la communauté internationale à s'acquitter de ses responsabilités historique, politique, juridique, morale et humaine à l'égard du peuple palestinien frère, non seulement pour mettre fin à l'obstination de l'occupant et son refus à se conformer à la légalité et aux décisions internationales, mais aussi pour mettre en place les mesures permettant de mettre fin à la politique de colonisation de l'autorité d'occupation.

En application des décisions du Sommet d'Alger, s'est tenue également +la Conférence d'El-Qods+ couronnée par l'adoption d'une série de mesures à même de renforcer la résistance de nos frères à El-Qods Echarif qui subissent quotidiennement des agressions criminelles outre la répression coloniale systématique face au silence international assourdissant et à l'impuissance totale d'assurer la protection internationale nécessaire au peuple palestinien et à ses symboles sacrés.

Dans une grave escalade, l'autorité d'occupation a mené des raids aériens violents contre la bande de Ghaza, faisant de nombreux martyrs et blessés, dont des enfants, des femmes et des personnes sans défense.

Nous condamnons fermement ces actes criminels, et réitérons notre solidarité pleine et permanente avec le peuple palestinien frère, de même que nous appelons la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité de l'ONU, à mettre fin à ces attaques criminelles répétées et systématiques, à assurer la protection internationale du peuple palestinien, et à lui permettre de recouvrer ses droits légitimes, dont l'instauration de son Etat indépendant, avec El-Qods pour capitale, conformément à l'Initiative de paix arabe, à laquelle nous avons tous affirmé notre attachement lors du Sommet d'Alger.

Majestés

Altesses,

Excellences

L'Algérie a appelé, notamment lors du précédent Sommet arabe, à recourir au dialogue afin d'établir des relations constructives avec les pays du voisinage géopolitique, avec lesquels nous partageons des liens religieux, historiques et culturels outre le facteur géographique.

Nous nous félicitons des prémisses de détente notamment à travers le rapprochement dans les relations arabes avec la Turquie et l'Iran, deux pays voisins, et espérons un règlement des crises dans la région, ainsi que la stabilité et la réduction des tensions, ce qui ouvrira de larges perspectives de coopération et de partenariat et frayera la voie à l'instauration de la paix dans la région et dans certains Etats membres, notamment au Yémen, pays frère.

Aussi, nous saluons tous les efforts déployés pour le règlement définitif de cette crise afin de soulager les souffrances du peuple yéménite frère.

Nous insistons, par ailleurs, sur la nécessité de renforcer la solidarité avec nos frères de Somalie et de Djibouti face à la sécheresse qui sévit dans la Corne de l'Afrique pour la sixième année consécutive, une situation qui nous interpelle et nous impose d'intervenir en urgence afin d'éviter une catastrophe humanitaire qui guette ces deux peuples frères et l'ensemble des peuples de la région.

Majestés,

Altesses,

Excellences

Le Soudan frère a plongé dans une spirale de violences et d'affrontements entre les enfants d'un même peuple, après que nous ayons nourri l'espoir de voir l'accord-cadre signé mettre un terme à la phase de transition. Face à l'aggravation rapide de la situation et à la poursuite des affrontements armés entre les frères soudanais, l'Algérie s'est empressée d'envoyer des messages au Secrétaire général des Nations Unies, au Président en exercice de l'Union africaine (UA), le Président de l'Union des Comores et au Secrétaire exécutif de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), afin de solliciter une action rapide pour mettre fin à l'effusion de sang et revenir à un règlement pacifique de la crise soudanaise profonde, loin de toute ingérence étrangère dans les affaires internes du Soudan.

Nous appelons une fois de plus les frères soudanais à "faire prévaloir l'intérêt suprême du pays, à adopter le dialogue pour régler les différends et épargner au peuple soudanais frère la dérive vers la violence meurtrière qui représente un danger pour la paix sociale et l'unité du pays.

Majestés,

Altesses,

Excellences

Ainsi, conscients de l'ampleur et de la nature des défis importants auxquels fait face la Nation arabe et partant de notre profonde conviction de l'importance de l'action arabe commune renouvelée, j'insiste à nouveau sur la nécessité de la réforme et la modernisation de l'action arabe commune selon une nouvelle approche qui place les préoccupations du citoyen arabe au centre de ses priorités.

Tout en exprimant ma gratitude pour votre soutien aux propositions formulées par l'Algérie pour l'activation du rôle de la Ligue arabe dans la prévention et la résolution des conflits, et le renforcement de la place des jeunes et de l'innovation dans l'action arabe commune, je tiens à mettre l'accent sur la nécessité d'accélérer la concrétisation de ce processus de réformes afin de relever les défis qui se posent actuellement sur les plans régional et international.

En conclusion, j'adresse mes sincères félicitations et toute ma considération à mon frère, Sa Majesté le Serviteur des deux Lieux Saint, ainsi qu'à Son Altesse le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prince héritier d'Arabie saoudite, à l'occasion de sa présidence du 32e Sommet arabe, priant Dieu, Tout Puissant de l'assister et de lui accorder plein succès dans l'exercice de cette haute responsabilité. Nous sommes entièrement confiants que le Royaume d'Arabie saoudite frère dirigera avec compétence et mérite les travaux de notre Conseil, au regard de son engagement traditionnel et de son attachement à l'unité des rangs arabes et au renforcement des mécanismes de l'action arabe commune.