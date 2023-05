Algérie: Prêche du vendredi - Les imams continuent de mettre en garde contre les dangers de la drogue

ALGER — Les imams des mosquées à travers le territoire national continuent, dans leurs prêches du vendredi, de mettre en garde contre les dangers de la consommation de la drogue et des psychotropes, tout en soulignant le rôle de la sensibilisation dans la lutte contre ce fléau.

Dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre la drogue, en coordination avec tous les secteurs, notamment à travers la sensibilisation aux dangers de ce fléau sur l'individu et la société, les imams des mosquées ont consacré une partie de leurs prêches sur l'importance de suivre la voix de la raison et lutter contre la drogue et les psychotropes, car "tout ce qui est enivrant est illicite" comme souligné dans le hadith du prophète (QSSSL).

Les imams ont mis en exergue les efforts de l'Etat pour lutter contre le fléau de la drogue qui mène à la dislocation de la société, saluant le rôle des services de sécurité dans la protection des citoyens contre ce poison, ainsi que celui des prêcheurs, des spécialistes et des parents.

Pour rappel, la Commission de la fatwa du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs avait réaffirmé le caractère illicite de "la consommation et du trafic" des drogues et psychotropes, au regard des conséquences graves induites par la prise de ces substances, appelant la famille algérienne à prendre soin de ses enfants et à veiller à les protéger contre ce danger.

Par ailleurs, et à l'occasion de la journée nationale de l'étudiant marquant le 67e anniversaire de la grève des étudiants, le 19 mai 1956, les imams ont mis en avant l'importance majeure accordée par l'Islam au savoir.

Ainsi, ils ont appelé les étudiants à s'inspirer des exploits des étudiants d'hier qui se sont sacrifiés pour que les générations post indépendance vivent en toute liberté et avec dignité à la faveur des grands moyens assurés par l'Etat pour préserver le principe de la gratuité de l'enseignement en vue de former un citoyen algérien instruit, attaché à sa religion et imprégné des valeurs nationales au service de la religion et du pays. (APS)