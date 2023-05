Afrique du Nord: 32e sommet arabe - Le président de la République réaffirme l'inéluctabilité de la réforme et de la modernisation de l'action arabe commune

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé vendredi l'inéluctabilité de la réforme et de la modernisation de l'action arabe commune, selon une nouvelle approche qui place les préoccupations du citoyen arabe au centre de ses priorités.

"Nous ne pouvons pas évoquer la situation dans le monde arabe sans parler des mutations profondes et des développements effrénés que connait le monde et qui augurent de l'avènement d'un nouvel ordre mondial multipolaire qui s'érige sur les ruines de l'ordre unipolaire", a souligné le président Tebboune dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, à l'ouverture des travaux de la 32e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet, à Djeddah (Arabie saoudite).

"Cette conjoncture avec ses multiples complications et ses répercussions importantes, nous impose de renforcer la solidarité et l'action en tant que communauté unifiée mue par le principe du destin commun, afin que nous puissions jouer un rôle actif et efficace dans la définition des nouveaux équilibres de manière à assurer la préservation de nos intérêts communs", a ajouté le président de la République, soulignant que "nous avons les capacités et les potentialités qui nous permettent d'occuper une place de choix pour contribuer à définir les repères d'un avenir meilleur pour nos peuples".

A cette occasion, le président de la République a exprimé sa gratitude pour le soutien aux propositions formulées par l'Algérie pour l'activation du rôle de la Ligue arabe dans la prévention et la résolution des conflits, et le renforcement de la place des jeunes et de l'innovation dans l'action arabe commune, soulignant "la nécessité d'accélérer la concrétisation de ce processus de réformes afin de relever les défis qui se posent actuellement sur les plans régional et international".

Le président Tebboune a rappelé que l'Algérie a placé sa présidence du Sommet arabe sous le slogan de la "réunification", ajoutant qu'après l'initiative de réunifier les rangs palestiniens en Algérie, couronnée par la signature de "la Déclaration d'Alger" par les Palestiniens et leur engagement à oeuvrer à la mise en oeuvre des clauses prévues, la coordination se poursuit avec le président palestinien Mahmoud Abbas pour parachever le processus de réconciliation nationale palestinienne.

Il a, en outre, affirmé que le slogan de "l'unification des rangs" s'est également concrétisé avec "le retour de la Syrie, pays frère au sein de la Ligue des Etats arabes, grâce aux efforts laborieux consentis", soulignant que "ce retour a une portée symbolique pour le peuple algérien vu qu'il coïncide avec la commémoration par l'Algérie de l'anniversaire des massacres du 8 mai 1945".

L'Algérie abritera une conférence sur "la sécurité alimentaire dans le monde arabe" S'agissant de la Palestine, le président Tebboune a affirmé que l'Algérie a mobilisé sa diplomatie au service de cette cause centrale, les efforts s'étant poursuivis au niveau de l'ONU pour rassembler les soutiens nécessaires et élargir la base de reconnaissance internationale de l'Etat de Palestine pour l'obtention de la qualité de membre à part entière au sein des Nations unies.

Il a rappelé qu'"en application des décisions du Sommet d'Alger, s'est tenue également +la Conférence d'El-Qods+ couronnée par l'adoption d'une série de mesures à même de renforcer la résistance de nos frères à El-Qods Echarif qui subissent quotidiennement des agressions criminelles, outre la répression coloniale systématique face au silence international assourdissant et à l'impuissance totale d'assurer la protection internationale nécessaire au peuple palestinien et à ses symboles sacrés".

Concernant le Soudan, le président Tebboune a, de nouveau, appelé les frères soudanais à "faire prévaloir l'intérêt suprême du pays, à privilégier la voie du dialogue pour régler les différends et épargner au peuple soudanais frère la dérive vers la violence meurtrière qui représente un danger pour la paix sociale et l'unité du pays".

Le président de la République a, par ailleurs, évoqué la conjoncture régionale et internationale "très complexe" pendant laquelle l'Algérie a eu l'honneur d'abriter le 31e Sommet arabe, et la crise ukrainienne "qui a mis le monde dans une situation de polarisation accrue et face à de nouveaux défis liés notamment à la sécurité alimentaire et l'énergie".

Il a réitéré à ce propos, son appel à la mobilisation des ressources financières arabes, notamment le Fonds monétaire arabe et les fonds arabes existants pour aider les pays membres qui ont un besoin urgent de ces aides afin de leur permettre de faire face à la conjoncture internationale difficile.

Le président Tebboune a annoncé que l'Algérie organisera au courant de ce mois, la 1re conférence scientifique sur "la sécurité alimentaire dans le monde arabe", avec la participation de grands spécialistes et experts arabes "en vue de sortir avec des propositions scientifiques et pratiques, et des projets concrets en soutien à la sécurité alimentaire de nos peuples".

Le Premier ministre a enfin remis, au nom du président du 31e Sommet arabe, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, la présidence du 32e Sommet arabe à Sa Majesté le Serviteur des deux Lieux Saints, le Roi Salman bin Abdulaziz, reçue en son nom par Son Altesse Mohammed bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud, Prince héritier du Royaume d'Arabie saoudite.