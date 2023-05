Algérie: Journée de l'étudiant - Goudjil félicite les étudiants algériens et les appelle à contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil a félicité les étudiants de l'Algérie à l'occasion du 67e anniversaire de la journée nationale de l'étudiant, les appelant à contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle, en s'armant de savoir et en maitrisant les outils de l'époque.

"Mes meilleurs voeux aux jeunes et aux étudiants algériens en cette journée nationale qui commémore les hauts faits et les sacrifices de leurs aïeux, chouhada et moudjahidine, pour la libération de l'Algérie...J'appelle les jeunes et les étudiants d'aujourd'hui à continuer à relever les défis de l'édification de l'Algérie nouvelle, en s'armant de savoir et en maitrisant les outils de l'époque. Vive l'Algérie et sa jeunesse. Je souhaite à l'occasion de cette journée prospérité et bien-être aux jeunes et aux étudiants algériens", a écrit M. Goudjil sur son compte Twitter.