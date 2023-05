Afrique: CAN U17 / Burkina Faso - Brahima Traore (coach) fier du parcours de son équipe

Brahima Traore, le coach de l'équipe nationale U17 du Burkina Faso se réjouit d'avoir offert la médaille de bronze de la CAN U17 2023 au peuple burkinabé.

En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur de l'équipe U17 du Burkina Faso, Brahima Traore a présenté la stratégie qui lui a permis de venir à bout du Mali (2-1), ce jeudi 18 mai 2023, en match de classement de la CAN U17 2023, au Stade du 19 mai 1956 d'Annaba.

« J'ai dit aux joueurs qu'il faut tout faire pour ne pas prendre le premier but. C'est une équipe qui joue bien, qui gagne toujours la bataille du milieu de terrain. Notre système tactique, c'était de ne pas les laisser faire leur attaque placée et ça nous a réussi, on a pu marquer en première période et en deuxième période, on a tout juste dit aux enfants d'aller les chercher parce qu'on savait qu'il y avait toujours de la place. Et effectivement, quand nous sommes partis les chercher, nous avons marqué le deuxième but », a-t-il expliqué.

Il avoue tout de même que la soirée n'a pas été que rose pour son équipe qui a parfaitement subi en seconde période. « Il faut reconnaître aussi, qu'on a souffert quand ils ont réduit le score. On a beaucoup souffert mais les enfants ont tenu, ils ont respecté les consignes, ils ont laissé moins d'espace à l'équipe malienne et Dieu merci, on a eu cette médaille de bronze. »

En gagnant la troisième place, Brahima Traoré estime que son équipe a été récompensée des efforts consentis tout au long du tournoi. « Quand on venait aussi pour jouer cette troisième place, on s'est dit que c'est notre finale, qu'il ne faut pas qu'on rentre bredouille, qu'il faut qu'on rentre au moins avec la médaille de bronze pour que le peuple burkinabé soit content. Aujourd'hui, nous sommes récompensés de tous nos efforts, nous sommes récompensés avec cette médaille de bronze », s'est réjoui le technicien burkinabé.

La qualification pour la Coupe du monde qu'il ramène de cette compétition constitue un autre motif de fierté pour le coach. « On avait deux objectifs et je l'ai toujours dit : c'était la qualification pour la Coupe du monde et remporter ce trophée pour la deuxième fois pour tout le peuple burkinabé. Aujourd'hui, franchement, je rends grâce à Dieu parce qu'il nous a permis d'atteindre un objectif qui est quand même très important, qui est la qualification pour le Mondial. »