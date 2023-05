Afrique: CAN U17 / Mali - Soumaila Coulibaly (coach) dresse son bilan

Le Mali s'est incliné (2-1) ce jeudi soir face au Burkina Faso en match de classement de la Coupe d'Afrique des Nations U17, au Stade du 19 mai 1956 d'Annaba. Les Aigles U17 ne finiront pas sur le podium de la compétition qu'ils avaient pourtant bien démarrée, avant d'être éliminés en demi-finale par le Maroc à l'issue des tirs au but.

En conférence de presse, le patron du banc de touche des Aigles U17 a tiré quelques leçons de ce match comme de la compétition en général. « Les leçons que nous pouvons tirer, c'est que c'est le football des jeunes. On voit que si on peut casser les matchs très tôt, ça sera plus facile pour nous. Malgré qu'on domine les matchs, il y a des situations où on peut casser les matchs. On va essayer de se mobiliser pour ça, pour les prochaines éditions. Malgré qu'on ait une équipe puissante, il faut qu'on marque aussi les buts rapidement », a-t-il déclaré.

Soumaila Coulibaly a décidé au coup d'envoi, de laisser plusieurs de ses cadres au repos. Il ne regrette pas de l'avoir fait, estimant qu'il avait besoin d'évaluer tous les joueurs dans la perspective de la Coupe du monde prévue à la fin de cette année. « Je n'ai pas regretté d'avoir fait tourner mon effectif, j'avais l'intention de changer beaucoup parce que j'ai un groupe compétitif, il faut que les autres jouent aussi pour que je puisse décider du groupe que je vais amener à la Coupe du monde », a-t-il expliqué.

Et d'ajouter : « Je pense que ça n'a fait pas trop d'effet parce qu'en première mi-temps, c'est des joueurs qui ont tenu très bien, n'eut-été le penalty, on n'aurait pas pris de but. Sinon, on a eu des occasions qu'on n'a pas marquées. En première mi-temps, c'était 50-50 avec le Burkina et en deuxième mi-temps, on a pris les choses en main... Sinon, l'équipe a bien joué en première mi-temps. On sait qu'on a une équipe à forte potentialité, tout le monde pouvait participer et malheureusement, on n'a pas eu ce deuxième but pour aller aux tirs au but. »

Pour la prochaine Coupe du monde U17, il annonce qu'il a l'intention de renforcer son équipe pour mieux faire face à ses adversaires qui viendront d'autres continents. « Pour la Coupe du monde, il y aura peut-être des joueurs qui vont tomber, on va peut-être aller chercher aussi d'autres cadres qui vont nous aider à la Coupe du monde parce que la Coupe du monde, c'est un autre niveau, c'est un challenge avec les européens, les américains, nous, on va se préparer, on va essayer de renforcer le groupe, de chercher des cadres aussi qui vont nous accompagner le plus loin possible dans cette Coupe du monde », a-t-il indiqué.