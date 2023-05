Ile Maurice: Bookcourt ouvre sa sixième librairie à Tribeca Mall

Nouveau chapitre. Cela devait être le septième, mais les péripéties de l'histoire en ont décidé autrement. Bookcourt a ouvert sa sixième librairie le mardi 9 mai. Elle est installée à Tribeca Mall, sous la direction d'Andrew Lam.

Ce qui change des autres librairies Bookcourt, c'est la large place qu'y occupe la papeterie haut de gamme. Parce que le business de libraire n'est plus rentable uniquement avec des livres. «C'est la papeterie qui nous permet de continuer notre métier», dit sans détour Ginny Lam , responsable marketing de Bookcourt. Voilà pourquoi depuis une dizaine d'années, Bookcourt, dont la devise est More than books, propose aussi du «non-books»: une sélection de boîtes de rangement de bureau, des accessoires comme les lampes de lecture rechargeables et les moleskines. Le Bookcourt de Tribeca Mall a des rayons entièrement consacrés aux jeux de société Bioviva sur le thème de la planète. Plus loin, la sélection Gentlemen hardware. Choisie parce que «beaucoup de gens nous disent que c'est difficile de trouver un cadeau pour un homme», explique Ginny Lam.

Si la sixième librairie Bookcourt n'a que deux semaines d'existence, la première librairie de l'enseigne existe depuis 27 ans. C'est celle du Caudan, qui a ouvert en 1996. «Nos 25 ans d'existence sont tombés en pleine pandémie ; nous n'avons pas pu les célébrer. Cela fait déjà 27 ans que nous sommes à Port-Louis. Le temps passe vite», constate Ginny Lam. Suite à un incendie au Craft Market du Caudan, en février 2021, la librairie est restée fermée pendant deux ans. Elle a rouvert ses portes en février 2023. «90 % à 95 % de notre stock était intact. Une partie a été un peu noircie par la fumée», confie Ginny Lam. Les livres en bon état ont été envoyés dans les autres Bookcourt alors que les livres abîmés ont été liquidés par l'assureur du libraire.

Plus petite qu'avant, la librairie Bookcourt du Caudan reflète la fluctuation de l'affluence dans les centres commerciaux, au fil du temps. «Aujourd'hui, le Caudan Waterfront n'est plus le numéro un», explique celle qui représente l'un des locataires «historiques» du front de mer. «Nous avons mis l'accent sur les types de livre qui marchent le plus».

À Port-Louis, les touristes-lecteurs cherchent «les livres de la section Mauritiana». Ce qui plaît aussi, ce sont les ouvrages de psychologie, de «self-help», de bien-être. «Et bien sûr, la section enfant.» Au sein de la famille Lam (le père André a créé l'enseigne, et son fils Andy, sa fille Ginny et son petit-fils Andrew ont rejoint l'entreprise), on a beaucoup discuté. Fallait-il rouvrir ou pas la librairie du Caudan, après l'incendie ? «On fait ce métier par passion. À la réouverture, même si cela a bougé tigit tigit, les clients nous ont dit que c'était bien que nous soyons revenus. Cela nous a boostés», raconte Ginny Lam. «Au bout du compte, cet incendie a été un mal pour un bien ; nous avons saisi l'occasion pour nous renouveler.»

Dans les centres commerciaux, comment se défend le livre face aux foodcourts et aux magasins de vêtements et de chaussures ? «Madame est-ce que ça marche ?» Cette question, Ginny Lam dit l'entendre souvent. Surtout face à la concurrence des e-books. «Si nous sommes encore là, c'est parce que l'humain cherche encore le toucher du livre. Quand c'est pour offrir en cadeau, ce n'est pas un e-book que l'on cherche. Dans un centre commercial, il faut le supermarché autant que de la nourriture pour l'esprit.»

La librairie à l'aéroport fermée depuis quatre ans

Bookcourt s'était aussi installée à l'aéroport SSR. Mais la librairie a fermé ses portes en octobre 2019, à l'expiration du contrat. Depuis, «nous attendons qu'un nouvel appel d'offres soit lancé», explique Ginny Lam. Elle souligne qu'à l'aéroport, «l'enseigne Bookcourt est toujours là, mais l'espace est vide». Il existe six librairies Bookcourt : Grand-Baie, Caudan, Bagatelle, Tribeca Mall, Trianon et Cascavelle. Celle de Flacq a fermé quand le centre commercial a été mis en «receivership».