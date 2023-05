Ile Maurice: Compétition - Mettre en valeur les réalisations des femmes entrepreneurs

Quel est le but ultime d'organiser une compétition sinon celui de favoriser l'émergence de ce qu'il y a de mieux, susceptible d'être manifesté par les participants ? Celui que trois femmes entrepreneurs ont voulu organiser, les Women Entrepreneur Awards (WEA), dont la finale aura lieu le 28 octobre, a pour principal objectif de mettre en évidence les réalisations exceptionnelles ayant eu un impact significatif sur leur industrie et leurs communautés.

«Nous faisons de notre mieux», avance Marie-Noëlle ElissacFoy,«pour proposer un programme qui célèbrera les femmes ayant eu le courage de devenir entrepreneures, de transformer leur idée ou leur passion en entreprises prospères. Pendant trop longtemps, la contribution économique des femmes entrepreneures n'a pas été correctement reconnue.

C'est pourquoi nous souhaitons promouvoir un storytelling fort autour de l'entrepreneuriat féminin axé sur la sustainability, l'innovation et l'impact. Il existe des entreprises dirigées par des femmes incroyables qui se portent très bien. Nous sommes également conscientes que les entreprises dirigées par des femmes sont celles qui ont subi de plein fouet la pandémie. Les économies du monde entier et les économies comme la nôtre ne peuvent se permettre de perdre des entreprises dirigées par des femmes. C'est pourquoi nous croyons fermement que WEA peut être une plate-forme pour encourager davantage de femmes à devenir entrepreneures et à ajouter de la valeur à notre économie.»

Pour Kirti Sheonarain, il est indispensable que les femmes de Maurice fassent l'objet de plus de représentation. «Elles ne devraient pas seulement avoir une plate-forme pour présenter leurs talents et leurs réalisations», déclare-t-elle, «mais être également célébrées et soutenues. C'est notre philosophie et c'est autour de cela que nous construisons les Women Entrepreneur Awards.» Jyoti Devi Boneeyad ne cache pas sa satisfaction devant les premiers signes suscités par la mise en place des WEA qui, pour elle, «est un concept conçu pour célébrer les réalisations des femmes mavericks, conformément aux principes d'équité, de transparence et d'égalité des chances. Nous sommes heureuses de constater que WEA attire déjà la participation de femmes entrepreneures qui ont tracé leur propre voie, loin des projecteurs.»

La participation aux WEA est gratuite. Le concours est ouvert aux entreprises détenues par des femmes, où une femme est l'unique actionnaire, ainsi qu'aux entreprises codétenues par des femmes, où la femme possède au moins 50 % des parts de l'entreprise. Les prix seront remis dans plusieurs catégories, en commençant par celle ayant un chiffre d'affaires dont le montant est de moins de Rs 1 million, puis celle avec un chiffre d'affaires dont la valeur oscille entre Rs 1 million et Rs 5 millions, celle avec un chiffre d'affaires entre Rs 5 millions et Rs 10 millions, et celle avec un chiffre d'affaires dont le montant est supérieur à Rs 10 millions. La date limite pour la soumission des candidatures à l'adresse suivante, le https://womenentrepreneurawards. com, est le 31 mai 2023. La finale est prévue le 28 octobre et le lieu de déroulement sera déterminé à une date ultérieure.