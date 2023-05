Afrique: Alerte générale ! C'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies U-17

À la fin, il en restera plus qu'un ! Alger, Annaba et Constantine ont été les théâtres privilégiés, d'un tournoi qui à coup sûr marquera les esprits. Comme toutes bonnes choses, cette édition 2023 de la Coupe d'Afrique des Nations, TotalEnergies U-17 va connaître sa fin en cette soirée du vendredi 19 mai.

11 équipes au départ, quatre sélections qualifiées pour la Coupe du Monde de la FIFA, et deux équipes, le Sénégal et le Maroc, qui s'affrontent pour inscrire le nom de leurs nations au palmarès de ce tournoi. Voilà le premier bilan que nous pouvons tirer.

Sénégal

Les Lionceaux de la Teranga ont réalisé un beau parcours dans le tournoi. Pour la première fois de son histoire, le Sénégal version U-17 a réussi à passer le cap des phases de poules.

L'Algérie, un pays qui réussit plutôt bien aux Ouest-africains. Quelques mois après avoir remporté le CHAN au pays des Fennecs, les U-17 tenteront d'imiter leurs illustres aînés sur la même pelouse, celle du stade Nelson Mandela à Alger.

Destination finale

Invaincus depuis le début du tournoi, les Sénégalais n'ont concédé qu'un seul but en demi-finale face au Burkina Faso.

Versés dans le Groupe A, où ils ont connu un parcours sans faute : victoires contre le Congo 1-0, contre l'Algérie 3-0, et contre la Somalie 3-0.

En quart de finale, les Sénégalais ont écrasé l'Afrique du Sud 5-0.

Face aux Burkinabè, ils ont fait match nul 1-1 avant de s'imposer 5:4 aux tirs au but.

Les joueurs à suivre :

Amara Diouf est incontestablement l'un des joueurs à suivre pour le Sénégal. Le capitaine est une des grandes révélations de ce tournoi. Auteur de cinq buts, le joueur de l'Académie Génération Foot est à une longueur d'égaler le record de 6 buts, co-détenu par le Nigérian Isaac Success (2013) et le Guinéen Djibril Touré (2017).

Autre joueur à suivre : Abdou Aziz Fall. Le milieu de terrain est le pilier de l'entrejeu sénégalais. Il dicte le rythme des matches et ses passes sont également cruciales.

Le gardien Serigne Diouf, qui a gardé quatre buts inviolés en cinq matches, est lui aussi un élément essentiel de l'équipe.

Maroc

Pour la première fois de leur histoire, les Lionceaux de l'Atlas disputent une finale dans cette catégorie d'âge. Leur meilleure performance, était jusqu'à présent, une place en demi-finale en 2013, tournoi organisé dans le royaume chérifien.

Les hommes de Saïd Chiba sont entrés dans l'histoire de leur pays et cherchent maintenant à aller plus loin et à remporter le titre, en s'inspirant de la performance de leur équipe senior lors de la Coupe du Monde de la FIFA de l'année dernière.

Destination finale

Le Maroc a été placé dans le Groupe B et a remporté ses deux premiers matches, battant l'Afrique du Sud 2-0 et le Nigeria 1-0. Ils ont perdu leur dernier match de groupe 2-1 contre la Zambie, mais ils s'étaient déjà assurés la première place et un billet pour les quarts de finale.

En quart de finale, les Marocains ont battu l'Algérie 3-0.

Face au Mali en demi-finale, les Lionceaux de l'Atlas se sont défaits des Ouest-africains lors de la séance des tirs au but remportée 6 à 5.

Les joueurs à suivre :

Le gardien Taha Benrhozil est l'un des joueurs les plus importants de l'effectif marocain. Le portier a arrêté trois tirs au but contre le Mali et a gardé sa cage inviolée à trois reprises dans le tournoi.

Le capitaine Abdelhamid Ait Boudlal a fait preuve d'une solidité à toute épreuve en défense et son équipe n'a pas encaissé de but lors des trois matches qu'il a commencés.

En attaque, Zakaria Ouazane a également joué un rôle prépondérant dans la campagne des Marocains, et sera l'un des joueurs à surveiller lors de la finale. Buteur hors pair, avec trois buts depuis le début de la compétition, Ouazane participe également au repli défensif de son équipe.