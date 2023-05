Angola: Le Président de la République autorise des fonds pour la réhabilitation du tronçon Mavinga/Rivungo

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a autorisé la mise à disposition de 275 millions 457 mille et 150 dollars américains pour la restauration du tronçon Mavinga/Rivungo, province de Cuando Cubango, d'une extension de 212 kilomètres.

Le montant respectif sera essentiellement utilisé pour la construction de la route, de six ponts et le traitement des cours d'eau.

Situé sur la route nationale nº 280/EN 180, la réhabilitation de ce tronçon vise à stimuler l'expansion socio-économique de la région Sud et Est et les échanges commerciaux entre la population de Cuando Cubango et la République de Zambie.

L'infrastructure contribuera également à l'augmentation de la production agricole et animale, à l'augmentation de la production de maïs et de riz, ainsi qu'à l'accès aux écoles, aux centres de santé et aux autres services de l'administration locale de l'État, en plus de stimuler le développement de l'industrie minière et du bois.

Conformément à l'arrêté présidentiel n° 94/23 du 9 mai, la dotation de 3,4 milliards de kwanzas est autorisée pour la surveillance des travaux de cette route nationale qui se trouve dans un état de dégradation grave.

Rivungo et Mavinga sont des zones de grande production céréalière à Cuando Cubango, où les paysans ont du mal à vendre leur production agricole, en raison du mauvais état de la route qui relie les deux municipalités.