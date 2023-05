Sénégal: Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du SénégalL - Serigne Mboup éjecté au profit d'Aboudalye Sow

Dans la douleur. L'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal (UNCCIAS) a un nouveau président en la personne de Abdoulaye Sow, président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Après son élection, M. Sow a remercié ses pairs pour « cette marque de confiance » et a tendu la main à tout le monde.

Le nouveau bureau a été élu dans la division. Cheikh Mouhamadou Sourang, président de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Saint-Louis par ailleurs président de séance de l'assemblée générale extraordinaire a précisé que Serigne Mboup, le président sortant a refusé d'entériner l'ordre du jour qui portait sur le renouvellement du bureau.

« Devant un tel blocage, il a été décidé de passer au vote d'adoption de l'ordre du jour proposé avec l'accord express du directeur du Commerce intérieur ; ce que le président de séance et ses cinq souteneurs ont refusé catégoriquement sachant qu'ils sont minoritaires compte tenu de l'absence du président de la chambre de commerce de Thiès dont la signature a été imitée par Moustapha Diop. Ce qui amène les forces en présence à sept présidents contre six », a-t-il expliqué. « Devant une telle situation, la majorité a décidé de se retirer dans un hôtel pour procéder au renouvellement du bureau », a poursuivi Cheikh Mouhamadou Sourang.

Outre de Abdoulaye Sow (président), le nouveau bureau est composé de Seyni Ndiaye Sène (1er vice-président et président de la CCIA de Louga) ; Jean Pascal Ehemba (2e vice-président et président de la CCIA de Ziguinchor)) ; Cheikh Mouhamadou Sourang est le secrétaire et Maodo Sarr, le secrétaire adjoint. Le poste de trésorier échoit à Djibril Cissé (président de la CCIA de Tambacounda) et celui de trésorier adjoint à Mamadou Cherif Diallo (Président de la CCIA de Kolda).

La tension couvait au sein de cette institution consulaire depuis que des présidents de chambre avaient fait part de leur volonté de procéder au renouvellement du bureau. Ils reprochaient à Serigne Mboup d'avoir plongé l'institution dans une léthargie et de faire dans le « dilatoire » pour empêcher l'élection d'un nouveau bureau. Le 04 mai dernier, une première assemblée générale extraordinaire a été convoquée mais celle-ci a été renvoyée au 19 mai sur proposition du directeur du commerce intérieur quand il a constaté que le quorum n'était pas atteint.