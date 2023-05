Afrique de l'Ouest: BRVM - Les trois indices phares terminent la semaine en hausse.

Après une baisse d'ensemble le mercredi 17 mai 2023, les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont fini la séance bourse de ce vendredi 19 mai 2023 en hausse.

La hausse la plus importante est celle de l'indice BRVM Prestige (qui regroupe l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), avec +1,00% à 101,40 points contre 100,40 points la veille.

Les deux autres indices enregistrent chacun une progression de 0,29%. L'indice composite (l'indice général de la Bourse) voit son nombre de points passer de 195,98 points la veille à 196,47 points ce 19 mai 2023.

Pour sa part, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) affiche des points de 98,25 contre 97,97 points précédemment.

La capitalisation boursière du marché des obligations est toujours au-dessus de la barre symbolique de 10 000 milliards de FCFA avec un niveau qui se situé à 10 132,045 milliards de FCFA contre 10 024,349 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 107,696 milliards.

Quant à celle du marché des actions, elle enregistre aussi une hausse de 20,742 milliards, à 7311,793 milliards de FCFA contre 7291,051 milliards de FCFA le 17 mai 2023.

La valeur des transactions est en revanche, en baisse, passant de 375,069 millions FCFA la veille à 305,013 millions FCFA ce 19 mai 2023.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 3,92% à 4 900 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 4,08% à 5 100 FCFA), ONATEL Burkina Faso (plus 4,06% à 2 950 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (plus 3,80% à 6 695 FCFA) et Société Générale Côte d'Ivoire (plus 3,57% à 14 500 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses, il est occupé par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 4,76% à 600 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 2,65% à 550 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (moins 1,44% à 4 780 FCFA), Sonatel Sénégal (moins 1,33% à 14 800 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (moins 1,29% à 765 FCFA).