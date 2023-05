Cote d'Ivoire: Promotion des semences - Vers la mise en place d'une équipe de spécialistes d'acteurs des médias

L'Association nationale des semenciers de Côte d'Ivoire (Anasemci), dans le cadre de son programme 2023, lance une « campagne nationale d'information et de sensibilisation à l'importance et l'impact de la semence pour la transformation du monde agricole et rural, et de l'économie nationale ».

Cette campagne, selon Diby Azi Léopold, président de l'Association des semenciers de Côte d'Ivoire (Anasemci), vise à harmoniser avec toutes les parties prenantes, notamment les porteurs de messages, autorités, partenaires, élus, acteurs et communicateurs les différentes visions, avant les actions de terrain.

« Nous allons communiquer avec les hommes de médias pour la création d'une équipe spécialisée dans la promotion du secteur des semences pour accompagner la campagne et la vulgarisation du secteur des semences en Côte d'Ivoire », a-t-il souligné. Qui ajoute : « L'objectif que nous voulons atteindre, est la communication avec des relais. Sur le terrain, nous voulons communiquer avec des points focaux, des leaders d'opinions et tous les partenaires. C'est une affaire de tous. Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Pour mieux communiquer sur l'importance des semences dans la transformation de notre agriculture, il faut impliquer les hommes et femmes des médias. Ils ont un rôle important à jouer », a insisté Diby Azi Léopold.

Il invite les responsables des médias, journalistes et autres acteurs de la communication à se former à la question des semences. « Nous comptons organiser des séances de formation à l'intention des journalistes », a-t-il annoncé.