Afrique: Journées de l'impression en Afrique - Abidjan lance la 2e édition du « Printing Days »

Dédiée au secteur de l'imprimerie en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'ouest, la 2e édition du « Printing Days » se tiendra du 31 mai au 9 juin 2023, à Abidjan-Cocody les Deux-Plateaux, au siège de la structure Timaoc, en face de l'Église catholique Saint-Jacques.

Pendant dix jours, la promotion des solutions d'impression adaptées à tous les besoins sera au rendez-vous. Selon Patrick Assi, directeur général de Timaoc, société initiatrice de l'événement, l'objectif est de faire découvrir les dernières technologies de solutions d'impression au public ivoirien et de la sous-région.

Concrètement, il s'agira de créer un cadre d'échange et d'écoute entre experts et clients pour partager leurs expériences et favoriser par ailleurs des rencontres de présentation, d'échange avec des clients potentiels. Ce, à travers des démonstrations, des rencontres privées BtoB, des ventes promotionnelles avec la présence effective des fabricants des machines.

Comme innovations à cette édition, les organisateurs ont indiqué qu'il y aura un plateau de machines plus large et diversifié avec des imprimantes et photocopieurs de bureau, des duplicopieurs, des presses numériques professionnelles, des presses numériques industrielles pour l'ennoblissement, les étiquettes, le packaging et les emballages.

En outre, des conférences débats, des ateliers de formation technique et des panels meubleront l'activité avec la participation des spécialistes du domaine venus d'autres continents.

Par ailleurs, cet événement permettra de répondre aux nombreuses questions liées à la transformation numérique du secteur de l'imprimerie et de l'impression. Il permettra également de renforcer la compétitivité des acteurs de l'impression en Côte d'Ivoire et dans la sous-région.

Selon le directeur général, environ 500 à 1000 visiteurs (imprimeurs, maisons de communication, éditeurs, banques, écoles, Universités, administrations publiques et privées, écoles...) sont attendus à ce show-room.

Notons que la République démocratique du Congo est l'invité d'honneur à cette édition.