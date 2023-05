Cote d'Ivoire: Caution élevée des magasins - Les commerçants appellent les autorités au secours

« Les pas de porte », c'est cette sorte de caution exigée par des propriétaires ou gérants aux opérateurs économiques, principalement aux commerçants, avant de leur donner des magasins en location dans les marchés. Ces « pas de porte » varient selon le bon vouloir du concédant ou très souvent en fonction de la commune qui abrite le magasin. Les coûts oscillent entre 10 à 25 millions Fcfa voire plus.

L'Union des commerçants de Côte d'Ivoire (Ucci) dirigée par Dembélé Mohamed, a décidé de mener une guerre contre cette pratique qui selon lui, asphyxie les commerçants. Au cours d'une tournée initiée dans des marchés des communes d'Abidjan, les commerçants ont signifié leur exaspération et crient leur détresse. Ils appellent les autorités compétentes à « imposer l'application d'une caution en lieu et place des pas de porte ».

Au cours de cette tournée qui a duré une semaine, selon Dembélé Mohamed, des commerçants ont demandé l'annulation de cette pratique qui, pour eux, relève simplement d'une arnaque. « Vous vous imaginez, pour la location d'un magasin, il nous est demandé de payer 100 millions Fcfa au titre des pas de porte, de payer la caution sans compter le loyer mensuel. Comment pouvons-nous nous en sortir? C'est non seulement élevé mais, c'est en plus un fonds perdu. On ne sait pas à quoi ça sert et ça un impact négatif sur notre commerce », déplorent des commerçants que cite le président de l'Ucci

Il a souligné que beaucoup de commerces ont fermé du fait de ce phénomène. « Nous souhaitons l'appui des autorités, en premier rang notre président de la République, de sorte que soit annulée la pratique des pas de porte. Nous sommes disposés à payer les taxes, les impôts s'il le faut », soutiennent ces commerçants à en croire Dembélé Mohamed.

Ils se réjouissent dit-il, de la tournée de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire. Cette initiative à en croire le président de l'Uccci a permis de faire le constat que ce sont environ trois millions de commerçants qui sont sans magasin et qui vendent soit sur les trottoirs soit aux abords des marchés. « Si les pas de porte sont supprimés, les marchands ambulants pourront s'offrir des magasins et cesseront de rôder autour des marchés. Nous lançons donc un appel aux autorités communales et gouvernementales pour que prennent fin notre détresse et notre infortune », lance l'initiateur de la tournée.