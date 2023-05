Maroc: Biographie de M. Said Mouline, nommé par SM le Roi Directeur de l'Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques

Rabat — M. Said Mouline, que SM le Roi Mohammed VI a nommé, vendredi, Directeur de l'Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques, est un ingénieur spécialisé dans les secteurs de l'énergie et de la protection de l'environnement.

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur d'Etat de l'Institut national polytechnique de Grenoble et de l'Université de Pennsylvanie, M. Mouline a occupé les postes de Directeur général de l'Agence Marocaine de l'Efficacité Energétique (AMEE), de Conseiller du président du Groupe OCP et de Chargé du programme Qualit'air à la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement.

Il a également été Directeur scientifique et technique au Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER) en 1992 et Conseiller du ministre de l'Énergie et des Mines en 1989.