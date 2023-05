Algérie: Le ministre de la Santé participe à Genève aux travaux de la 76e session de l'Assemblée mondiale de la santé

ALGER — Le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saïhi, prend part avec une importante délégation ministérielle aux travaux de la 76e session de l'Assemblée mondiale de la santé, organisée du 19 au 23 mai à Genève (Suisse), où il présidera également la 59e session du Conseil des ministres arabes de la Santé, a indiqué vendredi un communiqué du ministère.

"La tenue de la 76e session de l'Assemblée mondiale de la santé intervient cette année dans un contexte marquée par l'atténuation de la crise sanitaire mondiale qui a duré plus de trois ans en raison de la pandémie COVID-19, ayant révélé plusieurs lacunes dans les systèmes de santé, y compris les meilleurs systèmes en termes d'organisation et d'efficacité", indique la même source.

L'organisation mondiale de la santé (OMS) tend, à travers cette session qui se tient sous le thème: "Sauver des vies, agir en faveur de la santé pour tous", à "unifier les rangs et à encourager une action collective des Etats membres en vue de consacrer le principe de solidarité internationale et préserver la santé des générations actuelles et futures", ajoute la même source.

En marge de la 76e session de l'Assemblée mondiale de la santé, le ministre de la Santé présidera les travaux de la 59e session du Conseil des ministres arabes de la Santé et de son bureau exécutif, prévus les 20 et 21 mai en cours, précise le communiqué, soulignant que "de nombreux ministres arabes de la Santé ainsi que la Secrétaire générale adjointe, et cheffe du département des affaires sociales de Ligue arabe, l'ambassadrice Haifa Abu Ghazaleh, prendront part à cette rencontre".

A ce propos, il a indiqué que les travaux de la 59e session du Conseil des ministres arabes de la Santé , qui se tiendra sous la présidence de l'Algérie pour la 4e fois consécutive, porteront sur "plusieurs questions essentielles concernant la région arabe, en particulier les conditions sanitaires dans les territoires palestiniens occupés, y compris El-Qods et le Golan syrien occupé".

"Le ministre de la Santé yéménite prononcera une allocution au nom du Conseil des ministres arabes de la Santé devant la 76e Assemblée mondiale de la santé, sur la stratégie arabe pour un budget favorable à la santé, le plan d'action sur la prévention du cancer du sein, l'amélioration de la santé des mères et des adolescentes dans la région arabe, ainsi que la coordination arabe en matière d'aide humanitaire et sanitaire", outre des discussions sur "la nouvelle composante de son bureau exécutif", ajoute le communiqué.

"Parallèlement à ces travaux, M. Saïhi tiendra de nombreuses rencontres bilatérales avec ses homologues ainsi qu'avec des responsables d'organisations internationales concernées par le domaine de la santé", conclut le même source. (APS)