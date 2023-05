Afrique: Annaba - Une délégation de l'Institut national d'études politiques et stratégiques du Nigeria visite le complexe d'El Hadjar

ANNABA — Une délégation de l'Institut national d'études politiques et stratégiques du Nigeria a visité vendredi le complexe sidérurgique d'El Hadjar et d'autres installations industrielles de la wilaya d'Annaba.

La délégation nigériane de haut niveau, qui s'est déplacée, accompagnée des autorités locales, dans le cadre d'une visite d'institutions et d'établissements économiques dans plusieurs wilayas du pays, a écouté un exposé de présentation du complexe d'El Hadjar, entré en exploitation en 1969 et devenu le symbole de l'industrie lourde en Algérie.

La présentation a porté sur la chaîne de production qui exploite le minerai de fer des mines de Ouenza et de Boukhadra (Tébessa) pour le transformer en produits sidérurgiques finis et semi-finis destinés à couvrir le marché algérien et les besoins des autres entreprises industrielles, tandis qu'une partie de la production est exportée.

La délégation nigériane, qui a également visité le haut fourneau n 2, recevant des explications sur son fonctionnement, a fait part de son admiration devant la technologie moderne utilisée dans l'activité de cette installation qui fournit des produits plats et longs, en fer et en acier, du fer en béton et de la tuyauterie sans soudure utilisée pour le transport de combustible.

Dans les installations de l'entreprise Ferrovial, spécialisée notamment dans l'industrie ferroviaire, la délégation a visité les ateliers du complexe qui dispose d'une capacité de production de plus de 800 wagons par an. Une entreprise qui s'oriente actuellement vers la diversification de sa production en fonction des besoins des différents secteurs.

De nouveaux ateliers ont ainsi été ouverts dans cette unité pour la production de conteneurs, d'incinérateurs industriels, d'équipements d'épuration de l'eau, de véhicules mobiles pour la distribution d'essence et d'équipements de maintenance industrielle.

Les membres de la délégation se sont également rendus à El Bouni où ils ont visité l'entreprise Cital où s'effectuent le montage et la maintenance de wagons de tramway, recevant, pour l'occasion, des explications sur l'activité de cette unité et son système de gestion.

La délégation nigériane a également visité le complexe Fertial de production d'engrais phosphatés et azotés, et a suivi l'activité de cette entreprise, s'intéressant, notamment, aux normes de qualité et au système de sécurité industrielle adoptés dans ce complexe.

Dans une déclaration aux médias, la représentante de la délégation nigériane, Mme Jane Andy, a salué les performances de l'industrie et des entreprises visitées lors de cette tournée en Algérie. Elle a exprimé son espoir de les voir contribuer à l'enrichissement des échanges économiques entre les deux pays.