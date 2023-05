Tunisie: Dans une rencontre avec les médias tunisiens à Djeddah - Saïed réaffirme son soutien aux médias et à Snipe-La Presse

« L'État se tient aux côtés de Snipe-La Presse et de ses employés. Il n'est nullement question de renoncer à ses acquis historiques et culturels ».

Dans une rencontre, tenue en marge des travaux du sommet arabe à Djeddah, le chef de l'État Kais Saied a réaffirmé une nouvelle fois que la Tunisie et la région arabe doivent sortir de la situation actuelle et se positionner en fonction de ce qui garantit la souveraineté, la stabilité, la sécurité et le bien-être de ses peuples.

Le président de la République s'est dit fermement convaincu qu'un nouvel ordre mondial se dessine dans les cercles de décision internationaux, et que les pays arabes souhaitent être partenaires dans sa mise en place et non en marge.

À la fin de la rencontre, le chef de l'État a affirmé son soutien aux médias et aux institutions médiatiques tunisiennes, et a affirmé que l'État se tient aux côtés de Snipe-La Presse et de ses employés, et qu'il n'est nullement question de renoncer à ses acquis historiques et culturels.