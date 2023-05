Ethiopie: L'UE est prête à soutenir le pays dans ses efforts de réhabilitation et de redressement

Addis Ababa — L'Union européenne (UE) est prête à s'engager davantage auprès de l'Éthiopie pour soutenir ses efforts de réhabilitation, de reconstruction et de redressement, a déclaré l'ambassadeur Roland Kobia.

Dans une interview exclusive avec ENA, le chef de la délégation de l'UE en Éthiopie a déclaré que la normalisation diplomatique est intervenue après l'accord de paix signé à Pretoria, en Afrique du Sud, pour mettre fin à la guerre dans la partie nord du pays.

"La guerre est désormais terminée, et nous félicitons l'Éthiopie d'avoir réussi à surmonter ce moment très difficile", a-t-il déclaré.

Selon M. Kobia, les relations de longue date avec l'Éthiopie, l'un des rares pays avec lesquels l'UE a un engagement stratégique, ont connu des moments difficiles à la suite du conflit.

"Aujourd'hui, l'UE est prête à s'engager à nouveau plus fortement auprès de l'Éthiopie pour soutenir la réhabilitation, la reconstruction et le redressement du pays après toutes les destructions causées par la guerre. Et dans cette nouvelle période, nous voulons vraiment nous associer à tous nos États membres ou à nos amis pour aider l'Éthiopie à surmonter cette période difficile.

Le chef de l'ambassade a souligné que l'Éthiopie a notamment adopté un ensemble complet de réformes nécessaires dans le pays en matière de macroéconomie, de fiscalité, de recettes et de maîtrise de l'inflation, entre autres.

"L'Éthiopie s'est lancée dans une réforme de l'économie prise en charge par le pays", a noté l'ambassadeur.

M. Kobia estime que toutes ces réformes sont nécessaires au soutien de l'UE et qu'elles aideront l'Éthiopie à sortir de sa situation économique désastreuse.

En conséquence, M. Kobia a insisté sur la nécessité d'une assistance plus efficace de la part de l'Union européenne et d'autres partenaires internationaux pour le redressement de l'Éthiopie.

L'Éthiopie négocie avec le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale afin d'obtenir le plan de relance en présentant un certain nombre de réformes économiques, a-t-il déclaré, ajoutant que l'UE soutient cette démarche et que nous voulons que l'Éthiopie soit en mesure de convaincre les institutions financières internationales qui l'aideraient à accéder à ces plans de relance le plus rapidement possible.

"La raison en est que nous, en tant que partenaires internationaux, serons en mesure d'aider l'Éthiopie beaucoup mieux s'il existe un plan du FMI. Le deuxième exemple que je peux donner sur les réformes nécessaires est celui d'un environnement propice aux entreprises, non seulement aux entreprises étrangères, mais aussi aux entreprises éthiopiennes."

En outre, le chef d'État a déclaré qu'il était essentiel pour la reprise de l'économie de créer un cadre propice, un bon environnement pour les investissements directs étrangers et les investissements locaux.

L'ambassadeur Kobia a également révélé que les entreprises européennes sont prêtes à investir plus massivement en Éthiopie depuis la fin de la guerre.

"Nous sommes convaincus que les entreprises européennes sont prêtes à investir plus massivement en Éthiopie. Nous nous engageons donc à ce que les entreprises européennes soient prêtes à venir investir en Éthiopie. Celles qui sont déjà présentes peuvent accroître leurs investissements et d'autres s'engager en Éthiopie. Mais pour cela, nous devons vraiment travailler ensemble sur un certain nombre de questions.