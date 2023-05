Mali: Ouverture du 23ème Forum de Bamako - Le développement local, un moteur de sécurité et de paix pour le pays

La 23ème édition du Forum de Bamako, s'est ouverte ce 18 mai 2023 à Bamako sous le thème « Le développement local comme facteur de sécurité et de paix ». Le Chef de la MINUSMA, El-Ghassim WANE, a pris part à la cérémonie d'ouverture ainsi qu'à la conférence inaugurale. Retour sur sa perception du thème de cette édition.

L'importance du développement local

El-Ghassim WANE a souligné que ce thème, « revêt une grande pertinence compte tenu de la crise actuelle et de l'aspiration du peuple malien à la paix et à la sécurité ». Dans son intervention, il a mis en avant trois aspects clés pour illustrer le rôle du développement local dans la recherche de la paix. Tout d'abord, la concrétisation des bénéfices de la paix après un conflit, nécessitant des initiatives tangibles.

Ensuite, la promotion d'une gouvernance inclusive en encourageant la participation des populations locales à la gestion de leurs affaires, favorisant ainsi le dialogue et la tolérance. Enfin, la consolidation de la culture de la paix et du vivre-ensemble à travers des structures locales dynamiques, qu'elles soient formelles ou informelles.

Réhabilitation des infrastructures locales pour garantir la paix et la sécurité

L'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du Processus d'Alger, a été mentionné comme un référentiel clé pour le développement local et les initiatives de base. « Il vise à résoudre les causes profondes de l'instabilité récurrente et à préserver l'unité nationale et l'intégrité territoriale du pays. La stratégie de stabilisation des régions du Centre, lancée en mars dernier par le Premier ministre, met également l'accent sur la valorisation des initiatives locales » a rappelé El-Ghassim WANE.

La MINUSMA, présente depuis 2013, a activement soutenu le développement local en coordination avec les autorités maliennes. Des projets visant l'accès à l'eau, aux soins de santé, à l'éducation, à la justice et la création de revenus ont été réalisés dans les zones d'intervention de la mission. La cohésion sociale, la prévention des conflits et la réduction de la violence intercommunautaire font également partie des actions entreprises par la MINUSMA.

Le rétablissement de l'autorité de l'État à travers la réhabilitation et la construction d'infrastructures locales est un autre élément clé pour garantir la durabilité de la paix et de la sécurité. La MINUSMA a contribué à la réhabilitation d'infrastructures essentielles, notamment des aéroports et des ponts endommagés par les groupes terroristes.

El-Ghassim WANE a réaffirmé « l'engagement de l'organisation et du système des Nations unies à soutenir les autorités maliennes dans leur processus de stabilisation ». Il a également souligné « l'importance de la solidarité internationale et a exprimé sa reconnaissance envers les pays contributeurs du Fonds fiduciaire de la MINUSMA ». A cet égard, il a vivement remercié les bailleurs du Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité au Mali. « Leur apport est on ne peut plus précieux, et je ne peux que les exhorter à continuer à faire preuve de générosité. Le Mali et les autres pays de la région du Sahel ont plus que jamais besoin de solidarité internationale » a souligné M. WANE.

Cette 23e édition du Forum de Bamako s'annonce prometteuse, offrant une plateforme de réflexion et de partage d'expériences pour favoriser le développement local comme moteur de sécurité et de paix au Mali et dans la région. Evénement international majeur consacré aux défis du Mali et de la région, la cérémonie d'ouverture a réuni des personnalités de premier plan, le président de la Fondation du Forum de Bamako, des ambassadeurs de divers pays, ainsi que le Directeur exécutif de l'Institut des Futurs Africains.