Afrique: CAN U17 2023 - Le Sénégal de nouveau sur le toit de l'Afrique !

Le Sénégal remporte la CAN U17 2023 en Algérie avec une victoire 2-1 contre le Maroc ce vendredi 19 mai 2023 au Stade Nelson Mandela. Menés d'entrée, les Lionceaux de la Téranga ont renversé les Lionceaux de l'Atlas en seconde période d'une rencontre que les Ouest-Africains ont largement dominé.

Le Maroc remporte la première mi-temps

Le match a bien débuté pour le Sénégal qui s'est montré très offensif dès le premier coup de sifflet. Cette belle entame de match est cependant entachée, car les Lionceaux de la Téranga laissaient des espaces derrière.

Le Maroc en a profité pour vite prendre les devants sur leur première vraie occasion à la 14e minute, lorsque Abdelhamid Ait Boudlal a ouvert le score. Cela s'est suivi d'un long scénario où le Sénégal a couru derrière le score.

Pressés de refaire leur retard, les Sénégalais ont raté d'énormes opportunités de but. Quelques déchets techniques couplés de mauvaises décisions surtout ont sanctionné la fin d'une première période décevante pour eux.

Réveil in-extrémis du Sénégal

Après la pause, les décisions hâtives et peu mûries des Sénégalais ont encore pollué leur jeu pourtant très offensif et agréable. Dominateurs et créateurs de plus d'occasions de buts avec des tirs à volonté, les jeunes Sénégalais ont longtemps péché. Même si cela a traîné, la course derrière le score des Ouest-Africains a fini par payer.

La défense marocaine a fini par céder, concédant un pénalty à la 78e. Une faute de main dans la surface sifflée par l'arbitre central après avoir visionné la VAR. L'occasion décisive a été transformée par Serigne Fallou Diouf, qui a inspiré plus d'engagements au sein de ses coéquipiers.

Trois minutes plus tard, le Maroc a concédé son deuxième but de la soirée, synonyme du 2-1 en faveur du Sénégal. Une tête de Mamadou Savané a crucifié Taha Benrhozil dans les buts marocains. Remplaçant d'Omar Sall dans cette deuxième mi-temps, Savané a délivré son pays avec le but de la victoire après seulement 10 minutes passées sur le terrain.

Avec ce triomphe 2-1, le Sénégal remporte pour la première fois de son histoire la CAN U17. Ce sacre complète d'autres de toute une série décrochée dans plusieurs compétitions continentales de football depuis le premier trophée des Lions de la Téranga à la CAN Cameroun 2021 l'année dernière (CAN 2021, CAN de Beach Soccer 2022, CHAN 2022, CAN U20 2023, CAN U17 2023).

L'attaquant sénégalais Amara Diouf fini meilleur buteur de la CAN U17 2023 avec 5 buts marqués. Pour le Maroc, c'est aussi leur meilleur parcours dans l'histoire de la CAN U17, après avoir été quatrième lors de l'édition de 2013.

THE LIONS OF TERANGA HAVE STRUCK GOLD 🏆

Senegal claim their first ever #TotalEnergiesAFCONU17 title 🇸🇳👏 pic.twitter.com/6ueaqGF5J6

-- #TotalEnergiesAFCONU17 2023 🏆 (@CAF_Online) May 19, 2023