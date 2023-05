Afrique: Al Ahly en finale de la LDC CAF pour la deuxième année d'affilée !

Al Ahly a dompté de nouveau l'ES Tunis lors de leur match décisif des demi-finales de la LDC CAF ce vendredi soir au Caire. L'équipe égyptienne est en finale pour la deuxième année consécutive et attend le vainqueur de Mamelodi Sundowns vs Wydad Casablanca.

Avec un Stade international du Caire au rendez-vous, les géants d'Égypte ont encore assuré leur statut d'éternel favori de la LDC CAF. Après leur succès 0-3 ramené de Tunis il y a une semaine, les hommes de Marcel Köller n'avaient qu'à préserver cette avance. Mais au lieu de cela, les Red Devils se sont à nouveau montrés très offensifs.

Contre des Tunisiens qui ont montré des limites en termes de créativité et de précisions de tirs, les Égyptiens ont pris le jeu à leur compte. Largement au-dessus techniquement et tactiquement, Al Ahly a dominé la partie, ouvrant le score après seulement 22 minutes au Caire. C'est Hussein El Shahat qui a marqué le but qui a finalement été l'unique de la partie.

Sur les deux matchs face à l'ES Tunis, Al Ahly a donc remporté une victoire 4-0. Le triomphe de cette soirée permet au club le plus titré d'Afrique en LDC CAF (10) de filer en finale pour la 16e fois de leur histoire et pour la deuxième saison consécutive.

Incroyablement, c'est la sixième fois sur les sept dernières éditions de la LDC CAF qu'Al Ahly accède à la finale. Après avoir perdu la finale précédente face au Wydad Casablanca, les Diables rouges chercheront à revenir sur le toit du continent.

La finale de la LDC CAF 2023 a lieu en juin prochain. Le match aller est prévu le 4 juin 2023 et la rencontre décisive se jouera une semaine plus tard, le 11 juin. Al Ahly défiera le vainqueur de l'autre demi-finale, Mamelodi Sundowns vs Wydad Casablanca.

FlNALlSTS!

🇪🇬 @AlAhly are off to their 6th #TotalEnergiesCAFCL final in the last 7 editions! 😳 pic.twitter.com/x5c0KmWnyJ

-- TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) May 19, 2023

Off To The Final 👊 pic.twitter.com/4H4oXNHPIK

-- Al Ahly SC 🇬🇧 (@AlAhlyEnglish) May 19, 2023