Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 Mai 2023

Côte d’Ivoire : Ayants droit des soldats tués en 2021 - L’Onu prévoit environ 50 millions de Fcfaà chacun

82000 dollars américains soit plus de 48 millions de francs Cfa, c’est le montant que recevront les ayants droits de chacun des casques bleus ivoiriens tués lors de l’attaque du mercredi 13 janvier 2021 au Sud de Tombouctou. C’est la révélation faite le vendredi 19 mai 2023par le Chef d’Etat-Major Général des Armées au camp Gallieni. C’était au cours de la cérémonie de remise de ce filet financier aux ayants droits ayant totalement achevé la procédure d’indemnisation. (Source : Fratmat.info)

Mali : Processus de Transition- Le corps diplomatique s’informe à bonne source

Élections, sécurité, processus de paix, perspectives pour la Minusma… le chef de la diplomatie malienne a donné des éclaircissements sur de nombreux sujets. C’était hier lors de sa rencontre avec les diplomates accrédités dans notre pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a rencontré, dans les locaux de son département, les chefs de missions diplomatiques et consulaires ainsi que les responsables d’organisations internationales accréditées dans notre pays. Les échanges ont porté sur les avancées réalisées dans le cadre du processus de Transition, la situation sécuritaire et son impact sur la situation des droits de l’Homme, le processus de paix et les perspectives pour la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma). Parlant du processus de Transition, le ministre Diop a assuré que toutes les mesures relatives au processus politique sont conçues et réalisées dans une démarche consensuelle et inclusive. (Source : abamako.com)

Niger : La retraite à 62 ans- La jeunesse inquiète

Au Niger, l’âge de la retraite passe de 60 à 62 ans. L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi introduit par le gouvernement objet de protocole d’accord avec les centrales syndicales du pays. Les jeunes et certains fonctionnaires trouvent inopportun et inapproprié le report de l’âge de départ à la retraite. C’est un mépris vis-à-vis des jeunes diplômés en quête d’emplois, font-ils savoir depuis l’adoption de la réforme des retraites. Sidi Mohamed, membre du conseil national de la jeunesse, s’insurge contre la mesure. (Source : Dw)

Sénégal : En prévision du procès de Ousmane Sonko- Les écoles fermées à Ziguinchor

En prévision du procès de l’opposant Ousmane Sonko, les autorités éducatives ont décidé de suspendre depuis le vendredi dernier l'école pendant près d'une semaine dans la région de Ziguinchor, au sud, et dont il est le maire. « Les cours sont suspendus sur l'étendue de la région dans les écoles, établissements et centres de formation professionnelle » de vendredi inclus au 25 mai à 8 heures, précise le communiqué des autorités éducatives publié sur les réseaux sociaux. La mesure a été prise pour prévenir toute flambée de violence, comme c’est le cas à chaque rendez-vous judiciaire du président du parti Pastef-les Patriotes. Ousmane Sonko est accusé de viol et de menaces de mort par Adji Sarr, une ancienne employée d'un salon de massage. (Source : Dw)

Burkina Faso : Boucle du Mouhoun - Des armes, de la drogue et des moyens roulants récupérés dans une base terroriste

Les Forces combattantes ont démantelé une importante base terroriste dans la région de la Boucle du Mouhoun, a appris l’AIB ce vendredi de sources sécuritaires. Malgré l’adversité, les Forces combattantes continuent leur œuvre de libération et de reconquête du territoire national. Elles ont mené ces dernières heures, des combats au sol avec des groupes armés terroristes. Ainsi le 5e groupement dans la Boucle du Mouhoun a détruit une grande base terroriste et a récupéré une importante logistique et de la drogue en quantité. Le groupement du Sahel a aussi livré bataille avec des terroristes au Nord de Djibo. Les boys ont neutralisé plusieurs terroristes et récupéré des armes et des moyens roulants. Source : Agence d’information du Burkina (Aib)

Gabon : Financement des infrastructures sanitaires- Libreville lance un emprunt de plus de 30 milliards Fcfa

Le Gabon sollicitera un emprunt de plus de 30 milliards Fcfa auprès de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea), pour l’essor du secteur sanitaire et des infrastructures, dans le cadre d’un appui à son budget. Cet appui budgétaire a été ordonné par le président Ali Bongo au ministre de l’Economie et de la Relance au cours du Conseil des ministres qui s’est tenu le mercredi 17 mai dernier, indique Gabonreview. Avec cet important financement, le gouvernement gabonais mènera l’opérationnalisation des régions et départements sanitaires avec la réhabilitation des structures sanitaires, un renforcement total du plateau technique, le déploiement des pharmacies hospitalières sur l’ensemble du territoire national.

Rca : Inondations- Des dégâts impressionnants après une pluie torrentielle sur Bangui

La pluie de ce mardi 16 mai 2023 a occasionné des dégâts dans certains quartiers de Bangui. Les 6ème, 7èmearrondissements et une partie de la commune de Bégoua ont été touchés. De nombreux Banguissois, dominés par la forte chaleur de ces derniers jours, souhaitaient qu’il pleuve pour que leur peine soit allégée. Cependant, personne ne s’attendait à une pluie avec des conséquences fâcheuses. Dans le 6ème arrondissement, à Pétévo précisément, la pluie de ce mardi a occasionné des inondations. Plusieurs maisons se sont retrouvées dans l’eau. (Source : abangui.com)

Rdc : Parc des Virunga- Quatre morts dans une attaque

Ces ont été tués dans l'attaque de leur convoi par des hommes armés jeudi aux abords du parc national des Virunga, dans l'est du pays. Dans l’est de la Rdc, trois rangers et un technicien ont été tués dans l'attaque de leur convoi par des hommes armés hier aux abords du parc national des Virunga. Le parc des Virunga qui s'étire à la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda, est la plus ancienne réserve d'Afrique. Il est réputé pour abriter des espèces rares dont des gorilles de montagne. Des milices, dont des dizaines sévissent dans l'est de la Rdc, utilisent aussi le parc comme base arrière.Faustin Nyebone, directeur exécutif de l’Ong, « Appui aux Initiatives Communautaire de Conservation de l’Environnement et de Développement Durable », une organisation très active dans la protection de ce parc, explique le danger qu’encourent les protecteurs de cette réserve. Il a été joint à Goma par Kossivi Tiassou. (Source : Dw)