Madagascar: ATDA 2023 - L'équipe nationale malgache à l'ICT Competition mise à l'honneur

Madagascar sera représenté, pour la première fois, à la finale mondiale du concours ICT Competition, qui se tiendra à Shenzhen. Les six jeunes candidats malgaches sont soutenus par le président de la République Andry Rajoelina.

Madagascar peut miser sur le secteur du numérique pour construire un meilleur avenir pour les générations futures. C'est ce que le président Andry Rajoelina a martelé dans son discours d'ouverture de la 12e édition de l'ATDA (Assises de la transformation digitale en Afrique), hier au Novotel Ivandry. Lors de la visite officielle du village numérique, le président de la République a présenté l'équipe nationale composée de 6 étudiants malgaches, qui se joindront à la finale internationale du concours ICT Competition 2022-2023 à Shenzhen - Chine, le 24 mai prochain.

Selon les explications, ce succès de nos jeunes fait suite à la mise en oeuvre du Programme Arivo 2021-2023, lancé en 2021 par le président Andry Rajoelina, en collaboration avec Huawei Madagascar. Ce programme vise à améliorer les compétences locales en TIC et à promouvoir la communauté numérique afin d'offrir plus d'opportunités aux jeunes talents. Son objectif est de promouvoir le développement sain de l'écosystème des talents TIC et de soutenir l'intégration de l'industrie et de l'éducation.

Parmi les meilleurs

Le concours international ICT Competition 2022-2023 accueille 6 étudiants de Madagascar parmi les meilleurs dans le monde entier. Il s'agit d'un concours initié par Huawei pour les étudiants des universités et des collèges du monde entier. En tête de liste dans la région Afrique subsaharienne pour la finale régionale, les deux équipes Cloud et Network de Madagascar se préparent à la grande finale depuis les trois derniers mois, aux côtés de la Chine, de l'Amérique latine, de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, de l'Asie centrale, de l'Asie-Pacifique et de l'Europe.

« Félicitations à vous tous ! Je vous souhaite de remporter cette compétition avec plein de succès et faire briller Madagascar au-delà des frontières », a affirmé le président Rajoelina, lors de la remise de cartes d'embarquement pour ces deux équipes composées de Sitraka, Tanjona et Toky pour l'équipe de la catégorie Cloud et d'Alan, Tokiniaina et Fandresena pour l'équipe de la catégorie Réseau.