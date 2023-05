Togo: Catholiques et musulmans inaugurent ensemble un centre médico-social 'Mgr Marion De Brésillac' dans la banlieue de Lomé

Apessito — "Il y a quelques jours, nous avons inauguré le Centre médico-social Mgr Marion De Brésillac à Apessito, dans la grande banlieue de Lomé. Le chef du village musulman, l'Iman et le chef de la police locale étaient présents à l'inauguration et ont souligné la collaboration entre catholiques et musulmans pour le bien commun".

Le père Silvano Galli a déclaré à l'agence Fides. "Il manque encore quelques documents officiels, mais la structure est ouverte et opérationnelle", a ajouté le prêtre de la Société des Missions Africaines qui, à Lomé, suit le Séminaire de Propédeutique de la SMA.

Le centre sera dirigé par Soeur Régine Bellamy, de la Congrégation Missionnaire de Notre-Dame des Apôtres (NDA). La missionnaire sera rejointe par six agents de santé dont un médecin, une sage-femme, un technicien de laboratoire et un groupe d'infirmières qui sont déjà sur place et prêts à recevoir et à traiter les patients. Parmi les services proposés figurent la maternité, la petite chirurgie, les analyses de laboratoire et l'accompagnement des malades. "Nous ne savons pas vraiment combien de personnes sont présentes dans ce nouveau quartier. Nous pensons qu'il y en a environ cinq mille, il s'agrandit constamment et chaque fois que nous nous y rendons, nous trouvons de nouveaux bâtiments. Il y a une ferveur d'activité indescriptible".

En ce qui concerne la reprise de la vie des étudiants du Séminaire de Propédeutique, le Père Silvano a raconté comment les rythmes de la vie quotidienne normale ont repris. "Nous avons repris notre vie normale, la vie de prière, la vie communautaire et fraternelle, la vie d'étude. En fait, c'est la dernière semaine pour nos étudiants, puis il y aura les examens et la clôture de l'année", a raconté le père Silvano. "Chaque jeune, ici dans la maison, a aussi des tâches précises au sein de la communauté, chacun est responsable du bon fonctionnement d'un domaine de la vie communautaire. Nous avons donc le délégué à la culture et aux soirées récréatives, le délégué au sport, le responsable de la sacristie, de la cuisine, de l'entretien de la maison, des travaux manuels, des relations avec les pères et le corps enseignant".