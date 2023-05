Afrique: Programme de Développement des Talents - La FTF reçoit l'appui de la FIFA

La fédération togolaise de football (FTF) a tenu dans l'après-midi du vendredi 19 mai à son siège une conférence de presse dans le but de dresser le bilan des cinq jours de travail avec Ousmane Sawadogo, expert de la FIFA, sur le nouveau programme de développement des talents de la FIFA.

La nouvelle initiative de la FIFA, Talent Development Scheme (TDS) a pour mission, la promotion des jeunes talents dans le domaine footballistique. A cet effet, il est reçu à Lomé, le consultant régional de la FIFA pour la zone Afrique de l'ouest, le Burkinabè Ousmane Sawadogo pour une séance de travail de cinq jours (du 15 au 19 mai) où plusieurs points ont été touchés à l'instar du sujet de formation des formateurs et celle des joueurs dans de très bonnes conditions, permettant ainsi à ces derniers de vite évoluer.

« Dans le cadre du TDS, la FIFA recommande une étroite coopération entre les gouvernements et les Fédérations. Il y a au niveau de la FTF une task force qui a été mise en place pour élaborer le plan d'action. Le talent, c'est le moteur de l'économie du football. Quand les gens viennent au stade, c'est pour voir le spectacle. Ce spectacle est assuré par les talents.

C'est la pertinence de ce programme à l'échelle mondiale. L'objectif dans nos différents pays, c'est d'accroître le nombre de talents. On donne de la matière à développer les produits de consommation pour le public. Pour drainer plus de monde dans les stades, il faut avoir des talents, il faut avoir plus de spectacles », a souligné l'expert de la FIFA.

A en croire Ousmane Sawadogo, ledit programme est une initiative d'identification des pépites du football en vue d'un développement du secteur.

« Si on a au Togo 3 ou 10 Adebayor et d'autres talents, si on arrive à les concentrer dans une sélection, on va repartir en Coupe du Monde, l'équipe nationale sera adulée. Partout, on ne parlera que du football. Le football est le sport numéro un dans nos pays. Alors, il faut profiter des opportunités de développement de talents pour replacer le football togolais sur les rails d'antan. Le développement ne s'arrête pas seulement à la représentativité internationale du football togolais à travers les équipes nationales. Il y a aussi ce volet professionnalisation du football. Faire en sorte que de plus en plus de togolais puissent vivre de leurs talents », a-t-il conclu.

Il faut noter enfin que la FIFA a investi une somme de 200 millions de dollars soit 120.900.000.000 FCFA dans ce programme pour toutes les 211 associations membres.