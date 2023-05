Algérie: Sonatrach - Hakkar en visite de travail en Chine

ALGER — Le président-directeur général (P-DG) du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar a effectué une visite de travail en République populaire de Chine, durant la période allant du 15 au 18 mai, à la tête d'une délégation composée de cadres du groupe, de la société ASMIDAL, filiale de Sonatrach, et du groupe Manadjim El-Djazair (MANAL), indique, vendredi, Sonatrach dans un communiqué.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du développement du Projet de phosphate intégré (PPI), supervisé par la société algéro-chinoise "Algerian Chinese Fertilizers Company" (ACFC), créée le 22 mars 2022 entre les groupes algériens ASMIDAL et MANAL, d'une part, et les sociétés chinoises "Wuhuan" et "TIAN'AN" d'autre part, note la même source.

Ce projet porte sur l'exploitation du gisement de phosphates de Bled El Hadba dans la région de Djebel Onk (W. Tébessa), la transformation chimique des phosphates et la fabrication des engrais azotés et des produits chimiques à Oued Keberit (Souk Ahras).

Lors de cette visite, des réunions ont été tenues avec des responsables de la China national chemical engineering Co., Ltd (CNCEC), propriétaire exclusive de la société Wuhuan, spécialisée dans les industries chimiques et des engrais.

Les deux parties ont discuté du développement du PPI, ainsi que des perspectives de coopération dans les domaines liés à la recherche, au développement et à la production de l'ammoniac vert, ou encore à la valorisation des déchets industriels issus de la transformation des engrais, lit-on dans le communiqué.

Les deux parties ont également évoqué les moyens de financement du projet intégré, en programmant des rencontres avec un groupe de banques intéressées par le financement du projet et des sociétés d'assurance de prêts d'investissement et d'exportation, qui sont prêtes à contribuer au financement de la réalisation de ce projet stratégique.

Lors de cette visite, M. Hakkar a eu des rencontres avec des sociétés liées par des relations de partenariat et de coopération avec Sonatrach, notamment China National Petroleum Corporation (CNPC) activant en Algérie à travers ses filiales "HQC", "KunLun Digital", Huawei et PowerChina, au cours desquelles il a abordé les opportunités d'investissement et de coopération communes dans le domaine des hydrocarbures, des énergies nouvelles et renouvelables, de la transition numérique et des nouvelles technologies utilisées dans l'exploration et la production des hydrocarbures, conclut le communiqué.