Afrique: Macky Sall salue la victoire des U17 et leur « parcours historique »

Dakar — Le chef de l'État, Macky Sall a félicité l'équipe du Sénégal des moins de 17 ans qui a remporté, vendredi, la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie, en dominant le Maroc, 2-1.

« Une CAN de football de plus dans l'escarcelle du Sénégal ! Chaleureuses Félicitations à nos Lionceaux U17 et à leur staff qui viennent de remporter avec brio la CAN de leur catégorie », a-t-il dit sur son compte Twitter.

Le Sénégal remporte ainsi sa cinquième coupe continentale en l'espace de moins de deux ans, après la CAN sénior, le Championnat d'Afrique des nations (CHAN), la CAN U20 et la CAN de beach soccer.

Macky Sall a aussi salué le « parcours héroïque » des Lionceaux », ponctué par une "finale époustouflante ».

« Bravo chers Lionceaux ! Nous sommes fiers de vous. Vive le Sénégal », a-t-il terminé.