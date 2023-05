Afrique: CAN U17 2023 - Le Sénégal remporte le titre sur le fil face au Maroc

Le Sénégal a remporté la première CAN U17 de son histoire en battant ce vendredi le Maroc 2-1 au stade Nelson Mandela d'Alger. Les Lionceaux de la Téranga ont pourtant été menés jusqu'à la 80e minute de jeu.

La rencontre était historique. Aucune des deux équipes n'avait jamais remporté une Coupe d'Afrique des nations en catégorie U17 et au terme d'un match qui s'est emballé dans les dernières minutes de jeu, c'est finalement le Sénégal qui s'est imposé face à des Marocains qui pourront certainement nourrir des regrets.

La rencontre avait pourtant parfaitement commencé pour le Maroc avec l'ouverture du score de la tête, et dès la 14e minute de jeu, d'Abdelhamid Aït Boudlal. Les Lionceaux de l'Atlas pensaient probablement avoir fait le plus dur en rentrant au vestiaire avec l'avantage à la mi-temps. Solide en défense, l'équipe du sélectionneur Saïd Chiba pouvait en plus compter sur un gardien de but en état de grâce sur ses derniers matches. En quatre rencontres en tant que titulaire, Taha Benrhozil n'avait jusque-là encaissé aucun but.

Un match qui bascule ne trois minutes

Son invincibilité aura pourtant pris fin au pire des moments. Les Sénégalais, brillants offensivement tout au long de la compétition et meilleure attaque du tournoi, n'ont pas paniqué et ont continué à pousser pour tenter de revenir. C'est finalement à 80e minute de jeu que leurs efforts ont été concrétisés grâce à un penalty transformé par Serigné Fallou Diouf.

La suite ressemble à un cauchemar pour les Marocains. Trois minutes plus tard, c'est l'attaquant Mamadou Sawané, rentré en jeu 11 minutes plus tôt, qui est allé donner l'avantage aux siens d'une tête rageuse et offrir au Sénégal la première Coupe d'Afrique des nations U17 de son histoire.

72' 🔁82' ⚽️Mamadou Sawané n'a eu besoin que de 10 minutes pour marquer le but de la victoire dans la finale de la #TotalEnergiesAFCONU17 🇸🇳 🔥On peut dire qu'il a eu un impact 😉 pic.twitter.com/4wkmULmY14-- #TotalEnergiesAFCONU17 2023 🏆 - FR (@caf_online_FR) May 19, 2023

