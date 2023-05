Ile Maurice: «Students - Time to wake UP» - L'alliance LPM-RM sonde les étudiants de l'UOM sur leurs aspirations citoyennes

Sensibiliser la nouvelle génération en vue d'apporter un changement en profondeur du système. C'est dans cette optique que les membres de l'alliance Linion Pep Morisien/Rassemblement Morisien (LPM/RM) ont rencontré, hier, les étudiants de l'université de Maurice.

L'année 1975, qui symbolise l'année au cours de laquelle le pays a été témoin de nombreux mouvements en faveur des réformes dans le but de bâtir un meilleur avenir, a été au coeur des échanges et des tracts distribués évoquant l'importance de cette année. «Nous devons apporter une réforme en profondeur de l'éducation et de la formation, et ce, avec la nouvelle génération des étudiants car ce sont eux qui maîtriseront les dernières technologies et le savoir-faire en tant que Mauriciens de demain», a affirmé Nando Bodha. Le leader du RM a également confié que son parti souhaite présenter un candidat âgé de moins de 20 ans aux prochaines élections générales.

Parmi les thèmes abordés lors de cette rencontre avec les étudiants figuraient l'innovation et l'emploi, la méritocratie, l'environnement et l'écologie. «C'est aussi l'occasion de se rapprocher des jeunes pour savoir ce qu'ils veulent vraiment et ce qui, à leur avis, ne fonctionne pas dans le pays. Par exemple, certains souhaitent partir à l'étranger en quête de meilleures opportunités.

D'autres veulent être assurés d'un avenir stable et d'un système qui les embaucherait sur la base de la méritocratie... Il nous faut donc être à l'écoute des jeunes pour pouvoir formuler nos programmes en fonction de leurs attentes réelles», a souligné Dev Sunnasy, l'un des dirigeants de LPM.