Ile Maurice: Diocèse de Port-Louis - L'évêque titulaire Jean Michaël Durhône sera ordonné le 20 août

Ayant accepté la charge du Saint-Père, le père Jean Michaël Durhône a été nommé évêque titulaire de Port-Louis hier. L'annonce a été faite simultanément par le Vatican et le diocèse de Port- Louis à 14 heures.

Il devient ainsi le 12e évêque de Port-Louis (voir plus loin la liste des évêques). Quelques heures plus tard, il a animé une conférence de presse à l'évêché. Le cardinal Maurice Piat a annoncé que le pape François avait accepté sa démission le 16 mai et nommé Jean Michaël Durhône pour lui succéder. «Aujourd'hui c'est une date symbolique, cela fait 32 ans depuis que le cardinal a été choisi comme évêque de Port-Louis. C'est avec une immense joie que j'accepte cette mission. Le Saint-Père m'a appelé à assumer de nouvelles responsabilités. Je ne suis pas né prêtre, je le suis devenu, et je ne suis pas évêque, mais je deviendrai évêque», a souligné le nouvel évêque de Port-Louis.

Après avoir remercié son prédécesseur, il a dit prendre conscience de ce qui l'attend. «Lorsque qu'on vous demande d'être évêque, on se dit pourquoi moi ? C'est d'abord accepter la confiance que l'Église me fait. Il faudra vivre cette transition et me préparer spirituellement et humainement à cette mission.» Interrogé sur ses priorités, Jean Michaël Durhône souligne qu'il ne dirige pas encore, mais qu'il va se préparer spirituellement durant la période de transition. Mais l'éducation reste un dossier important.

Le cardinal Piat a pris le relais pour expliquer que le pape a accepté sa démission et désigné un nouvel évêque. «Il y aura une période de transition de trois mois. Dans un conseil avec cinq ou six prêtres, on va guider cette transition et faire des nominations. Lors de la cérémonie de consécration le 20 août, je vais lui transmettre le pouvoir avec des gestes et des mots.

À partir du 21 août, vous ne me verrez plus ici. Qu'est-ce que je vais faire après ? Je n'ai pas encore réfléchi. On verra !», a affirmé le cardinal Piat. Interrogé sur le choix d'un évêque «non blanc», Maurice Piat a rétorqué : «Il faut demander au pape. C'est lui qui choisit un évêque. Et il désigne quelqu'un qui va accepter cette charge.». Jean Michaël Durhône soutient, lui, qu'il peut être créole, mais que dans sa famille il y a des personnes de confession musulmane, dont sa grand-mère.

Parcours

Âgé de 50 ans et curé des paroisses de Notre-Dame du Refuge (New Grove) et Sainte Famille (Rose-Belle), le père Durhône a été ordonné le 7 août 2005 et nommé vicaire à la cathédrale Saint-Louis. De 2010 à 2012, il poursuit des études à l'université Lumen Vitae en Belgique. Il sera tour à tour nommé responsable de la Catéchèse et des Vocations, aumônier des servants d'autel, de la Jeunesse ouvrière catholique et des collèges St Mary's Rose Hill et St Mary's West.

Il servira aussi dans les paroisses de Sainte-Hélène, Notre-Dame-de-la-Visitation, Saint-Sauveur, à Bambous. En 2016, il devient Délégué épiscopal du Service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat et secrétaire de la Conférence épiscopale de l'océan Indien (CEDOI). En 2020, le cardinal Piat lui confie la Pastorale des jeunes. Avant d'entrer au séminaire à Nantes, il a été instituteur entre 1995 et 1997.

La liste des évêques depuis la création du diocèse de Port-Louis

· Cardinal Maurice Piat, C.S.Sp. (15 février 1993 - 2023)

· Cardinal Jean Margéot (6 février 1969 - 15 février 1993)

· Daniel Liston, C.S.Sp. (19 décembre 1949 - 23 avril 1969)

· Jacques Leen, C.S.Sp. (16 avril 1926 - 19 décembre 1949)

· John Tuohill Murphy, C.S.Sp. (8 juillet 1916 - 16 avril 1926)

· James Romanus Bilsborrow, O.S.B. (13 septembre 1910 - 7 février 1916)

· Peter Augustine O'Neill, O.S.B. (22 mai 1896 - 26 novembre 1909)

· Leo Meurin, S.J. (27 septembre 1887 - 1er juin 1895)

· William Benedict Scarisbrick, O.S.B. (22 décembre 1871 - 27 septembre 1887)

· Michael Adrian Hankinson, O.S.B. (28 septembre 1863 - 21 septembre 1870)

· William Bernard Allen Collier, O.S.B. (7 décembre 1847 - 15 septembre 1862)

Source : site web du diocèse de Port-Louis.

Manif anti-père Grégoire: le cardinal Piat dit respecter l'opinion des manifestants

Des manifestants se sont mobilisés devant le diocèse de Port-Louis hier à la mi-journée pour dénoncer les agissement du père Jocelyn Grégoire, un des dirigeants de la Fédération Créole Mauricien. Réagissant à une question de la presse, le cardinal Piat a dit que toute personne a le droit d'exprimer une opinion, même s'il ne la partage pas, avant de dire : «Il y a des choses plus importantes».