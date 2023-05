Angola: Les États-Unis réaffirment leur soutien continu à l'Angola

Luanda — Les États-Unis d'Amérique (USA) ont réaffirmé, ce vendredi, le soutien continu au gouvernement et au peuple angolais, dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la région et dans le renforcement des institutions démocratiques.

L'engagement américain est exprimé dans un message du Président Joe Binden, publié sur le site officiel de la Maison Blanche, concernant la célébration des 30 ans de relations diplomatiques entre les deux pays, célébrés aujourd'hui.

Parallèlement à l'éradication de la corruption et à la formation d'un processus politique inclusif en Angola, poursuit le document, les deux États travaillent pour faire face aux défis du changement climatique, renforcer la paix, la prospérité et la coopération dans toute la région atlantique.

Selon la note, l'Angola et les États-Unis élargissent leur coopération économique par des investissements supplémentaires grâce à des partenariats dans des infrastructures de qualité et durables et à des investissements mondiaux qui relient l'Angola aux marchés mondiaux.

"J'attends avec impatience l'approfondissement du partenariat entre nos nations et l'amitié entre nos peuples, au fur et à mesure que nous forgeons un avenir meilleur", lit-on dans le message du Président Joe Biden.

L'Angola est le troisième partenaire commercial des États-Unis en Afrique subsaharienne, principalement en raison des exportations de pétrole. Les deux pays coopèrent dans divers domaines, en mettant l'accent sur le commerce, la finance, l'énergie, la fabrication, la sécurité, la santé et la justice.