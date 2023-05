Cote d'Ivoire: Inscriptions sur la liste électorale 2023- Plus de 26.000 faussaires démasqués par la Cei

La Commission électorale indépendante (Cei), a fait le désagréable constat d’une fraude massive, aussi bien sur les attestations de résidence que sur les cartes d’électeurs qui devraient servir à de milliers de citoyens à faire le changement de lieux de vote en ligne.

Ainsi, selon le président de la Commission électorale indépendante, Kuibiert Coulibaly, qui exprimait ce samedi à Cocody, au cours d’une rencontre d’informations et de sensibilisation des parties prenantes au contentieux de la liste électorale provisoire, « sur 36.290 demandes de changement de lieux de vote en ligne, seuls 94806 se sont avérés régulières 26.804 réalisés au moyen de fausses attestations et de fausse résidence, et de fausses cartes d’électeurs ont été rejetées ».

Selon le président de la Cei, « une seule attestation de résidence à servir pour un peu plus de 20.000 demandes de changement de lieux de vote, au lieu d’une seule. De même les faussaires ont généré de faux QR code pour produire de fausses cartes d’électeurs pour le recensement en ligne ».

Face à ces irrégularités flagrantes et manifestes dont la réussite aurait pu entacher le processus, la Cei a pris deux décisions. Il s’agit d’une part le maintien de tous les concernés dans leurs anciens lieux de vote, et d’autre part saisir le procureur afin que les auteurs de ces actes frauduleux soient retrouvés et sanctionnés conformément aux lois de la République

En ce qui concerne la radiation des personnes décédées, Coulibaly Kuibiert a annoncé le retrait de « 53.258 personnes présumées décédées de la liste électorale. Aussi 517 personnes ont été radiées pour cause de déchéances de leur droit civil et politique »

Aussi, il a dit que le nombre de nouvelles demandes d’inscriptions est de 715.526 dont 713.020 sur le territoire national et 2.506 à l’étranger. En outre, les électeurs ayant demandé l’actualisation de leur demande personnelle sont au nombre de 390.416 dont 396.988 en Côte d’Ivoire et 2728 à l’étranger. La liste électorale provisoire de 2023 compte 8016.796 soit une augmentation de 531.714 électeurs comparés à la liste électorale définies de 2020.

Fait important, l’ancien Président ivoirien Laurent Gbagbo, fondateur du Ppa-Ci et Charles Blé Goudé du Cojep ne figurent sur cette liste. Le Parti des peuples africain Côte d’Ivoire (Ppa-CI) a déploré dans la mouvance ce samedi 20 mai 2023 par la voix de son représentant à cette rencontre, Sébastien Dano Djédjé, l’absence de son leader politique, Laurent Gbagbo sur la liste électorale provisoire 2023. « Nous sommes choqués, tristes et trouvons injuste de ne pas voir le nom de notre leader, Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Après avoir passé 8 années en prison et lavé de tous soupçons, le président Gbagbo s’est inscrit sur la liste électoral pour être maire même de sa commune », a regretté Dano Djédjé. Poursuivant, il ajouta en se retirant de la cérémonie, « pour qu’il est un recours contentieux, il faudrait que le président Gbagbo figure sur la liste provisoire électorale. Je vais rendre compte à mes compères et ensemble nous allons décider ».

En réponse à cette situation, le président de la Cei, Coulibaly-Kuibiert Ibrahime a rappelé que la Cei ne s’acharne pas sur la personne de Laurent Gbagbo, car les opérations ont été faites en phase avec le ministère de la justice. Ce qui a permis de fournir des données certifiées de 517 personnes radiées donc déchus de leur droit civil et politique parmi lesquelles figure l’ex président. Ce sont ces données qui ont permis de travailler pour ainsi poursuivre son processus et établir des statistiques. A noter que l’affichage de la liste provisoire aura lieu les 28 et 29 mai 2023. Les réclamations et contentieux auront lieu du 1er au 10 juin 2023.