Tunisie: Le président de la République reçoit la ministre du commerce et du développement des exportations

Tunis — La question de la pénurie de pain dans certains gouvernorats, comme Kairouan et Siliana a été au centre de l'entretien tenu, samedi, au palais de Carthage entre le président de la République Kaïs Saïed et la ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb Guezzah.

« Cette situation est due aux tentatives menées par certains pour exaspérer la situation et inventer des crises », a indiqué Saïed, selon un communiqué publié par la présidence de la République.

« La pénurie de pain dans un gouvernorat est inadmissible, alors qu'il est disponible dans d'autres régions avoisinantes », a-t-il appuyé.

La rencontre a porté également sur l'absence ou le manque enregistré au niveau d'autres produits dans certaines régions, comme à titre d'exemple le café et le sucre, et ce, en raison du monopole, de la spéculation et le contrôle des circuits de distribution par certains lobbys qui "abusent du peuple", a-t-on ajouté de même source.

Le Président a appelé toutes les institutions de l'Etat à assumer leurs responsabilités pour mettre fin à cette situation et à ces pratiques.