Afrique: Ligue des Champions TotalEnergies 2023 - Le Wydad réussit l'exploit en terre sud-africaine et file en finale

Après le nul vierge concédé la semaine dernière à domicile, le club marocain est allé arracher le nul (2-2) ce samedi 20 mai 2023 au Loftus Versfekd Stadium de Prétoria. Tenants du titre, Yahya Jabrane et ses coéquipiers défendront leur couronne jusqu'au bout. Comme l'année dernière, on aura l'affiche Al Ahly-Wydad en finale.

Le défenseur sud-africain MOTHOBI MVALA va peut-être s'en vouloir toute sa vie. Son but contre son camp à la 83ème minute à laissé filer la qualification pour la finale de la Ligue des Champions TotalEnergies 2023 que les Mamelodi Sundowns tenaient depuis quatre minutes et le but de Peter Shalulile.

L'attaquant namibien a cru avoir envoyé les brésiliens en finale en redonnant l'avantage à son équipe. Les sundowns avaient ouvert le score grâce à Themba Zwane à la 51ème minute avant une première égalisation d'AYOUB EL AMLOUD (73e).

Le Wydad a tenu bon en première période et n'a pas craqué face à la pression des locaux. Comme indiqué à la fin du match aller où il est apparu très confiant malgré un score nul et vierge à domicile, Sven Vandebroeck a certainement eu le temps de bien étudier le jeu de son adversaire.

Après un 0-0 à la mi-temps, l'essentiel du match s'est joué en seconde période. Les sud-africains sont revenus revigorés et ont trouvé l'ouverture du score sur la toute première action. A la suite d'une mauvaise relance du gardien El Motie, le ballon est subtilisé puis servi à Themba Zwane qui crucifie le gardien (51e), signant son troisième but dans la compétition.

Les sud-africains s'installent dans la moitié de terrain du Wydad et multiplient les actions. Sur un excellent tir en pivot, Shalulile bute sur le portier marocain Etl Motie qui a fait un énorme match (61e).

Patiemment, les marocains ont eu le temps de se remettre dans le match. Un tir à la suite d'une incursion de ZOUHEIR EL MOUTARAJI est écarté in extrémis par Khuliso Johnson MUDAU (66e). Le portier Williams s'illustre également dans un face à face avec l'attaquant marocain, avec une parade réflexe.

Les efforts du Wydad finissent par payer avec le but égalisateur d'AYOUB EL AMLOUD de la tête, sur un ballon déposé par Yahya Jabrane (73e).

Shalulile surveillé comme du lait sur le feu depuis le début de la partie redonne l'avantage au sundowns sur une belle reprise à la réception d'un centre de THAPELO JAMES MORENA parti du côté gauche (79e).

Mais le 8ème but en Ligue des Champions de l'attaquant namibien n'offrira pas à son équipe, une troisième qualification en Ligue des Champions TotalEnergies de la CAF.

Un but de son coéquipier Mothobi Mvala contre son camp a permis à l'équipe marocaine de rétablir à nouveau l'équilibre et de se qualifier pour une deuxième année consécutive en finale de la plus prestigieuse compétition des clubs africains.

Le Wydad défiera le Ah Ahly du Caire. Les deux équipes s'étaient déjà opposées à cette ultime étape de la compétition l'année dernière pour une victoire des marocains. Le match aller se jouera au Caire et le retour à Rabat.