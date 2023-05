Sénégal: L'UNCCIAS - Des membres renouvellent les instances, Serigne Mboup parle de « non-vacance » du bureau sortant

Dakar — L'Union nationale des chambres de commerce d'industrie et d'agriculture du Sénégal (UNCCIAS) annonce avoir renouvelé ses instances en portant à sa tête Abdoulaye Sow président de la chambre consulaire de Dakar, laquelle décision a été contestée par l'équipe sortante dirigée par Serigne Mboup.

Au sortir d'une Assemblée générale extraordinaire, Abdoulaye Sow a fait part d'un « blocage » de la structure par Serigne Mboup qui a « systématiquement refusé l'ordre du jour préalablement fixé d'accord parties lors de la réunion du 4 mai dernier ».

Devant une telle situation, »la majorité a décidé de se retirer dans un hôtel de la place pour procéder au renouvellement du bureau », a-t-il expliqué.

Le président de la chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar, a aussi invité ses camarades à »l'unité » pour relever »les défis en explorant de nouveaux chantiers ».

Dans un communiqué reçu le même jour, l'équipe sortante dirigée par Serigne Mboup a rejeté le « projet d'ordre du jour portant sur le renouvellement du bureau de l'UNCCIAS. Le texte parle d'une « non-vacance d'aucun poste du bureau » sortant.

« Constatant la non-vacance d'aucun poste du bureau et en se référant aux articles 4 et 5 du Décret 2002.516 du 16 mai 2002 portant règles d'organisation et de fonctionnement de l'Union Nationale des Chambres de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture du Sénégal, nous rejetons le projet d'ordre du jour portant renouvellement du bureau de I'UNCCIAS », peut-on lire dans le même document.

Le texte signé par Serigne Mboup et six autres signataires dit « exhorter la tutelle à finaliser les textes devant résulter de l'application de la Loi 2017-15 du 06 février 2017 portant création de la Chambre nationale de Commerce, d'Industrie et de Services du Sénégal (CCI-SN) et des Chambres régionales de Commerce, d'Industrie et de Services (CCIR) ».

Pour le camp de Serigne Mboup, la finalisation de ces dispositions juridiques par la tutelle permettra « d'organiser dans les meilleurs délais la mise en place des nouvelles assemblées consulaires ».