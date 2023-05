Afrique: Coupe du monde U20 - Sénégal-Japon, dimanche à 21H: Le défi des «Lionceaux» face aux «Blue Samurai»

Le coup d'envoi de la 23e édition de la Coupe du monde U20 (20 mai-11 juin) sera donné, ce samedi, en Argentine. Le pays hôte fera face à la Nouvelle-Zélande. Championne d'Afrique en titre, l'équipe U20 du Sénégal entre en lice, demain, contre le Japon, dans le groupe C. Un duel qui s'annonce âpre. Les «Lionceaux», qui veulent marquer de leur empreinte le Mondial argentin, devront s'imposer pour bien entrer dans la compétition.

En 2019, l'équipe du Sénégal U20 avait bien réussi son entrée en matière à la Coupe du monde, en Pologne. Cette année, en Argentine (20 mai-11 juin), les «Lionceaux» tenteront de rester sur cette belle dynamique. Les protégés de Malick Daf affrontent, demain, dimanche, le Japon, au stade Ciudad de La Plata, pour le compte de la première journée du groupe C. Un test majeur pour les «Lionceaux» face à des «Blue Samuraï» qui voudront faire mieux que lors de la précédente édition.

Sortis en huitième de finale par la Corée du Sud qui avait également écoeuré le Sénégal sur la route des demi-finales, les Japonais auront à coeur de défaire les champions d'Afrique en titre, venus à Buenos Aires avec de grandes ambitions. Ils n'auront, cependant, pas la tâche facile face à Samba Diallo et à ses coéquipiers qui ont séduit lors de la Can U20 qu'ils ont remportée haut la main en mars dernier, en Egypte. Ce duel s'annonce indécis et un faux pas est interdit.

Le Sénégal, privé de son portier, Landing Badji, mais aussi de Lamine Camara, meilleur joueur de la dernière Can et de Papa Amadou Diallo, retenus par le Fc Metz, devra bien négocier cette première sortie. Par contre, Mamadou Lamine Camara, qui a finalement reçu l'accord du Rs Berkane, et ses coéquipiers devront mettre tous les atouts de leur côté pour bien démarrer leur rêve argentin ; même si les premiers matches sont toujours difficiles.

Motivés comme jamais et en pleine confiance, les protégés de Malick Daf voudront faire mieux que quatre ans plus tôt, en Pologne, où leur aventure s'était arrêtée en huitième de finale et marquer de leur empreinte le Mondial argentin. Demain après-midi, ils ont l'occasion de frapper un grand coup, comme en 2019, quand ils avaient dominé (3-0) d'entrée Tahiti. Face au Japon, Pape Demba Diop et ses coéquipiers n'ont donc pas le droit à l'erreur.

L'autre rencontre du groupe C opposera Israël à la Colombie. Toujours le dimanche, dans le groupe D, le Nigeria affrontera la République dominicaine. Lundi, la Tunisie défiera l'Argentine dans le groupe E, tandis que la Gambie, vice-championne d'Afrique, sera aux prises avec le Honduras.

Samba Oumar FALL

Dimanche 21 mai à 21h, Sénégal-Japon (Groupe C), stade Único Diego Armando Maradona.

Mercredi 24 mai à 18h, Sénégal-Israel (Groupe C), stade Único Diego Armando Maradona.

Samedi 27 mai à 21h, Colombie-Sénégal (Groupe C), stade Único Diego Armando Maradona.