Togo: Campagne de séduction auprès des investisseurs américains

La Feuille de route gouvernementale offre de nombreux projets d'investissements. Un webinaire vient d'en faire le détail auprès de responsables économiques américains.

Dans le cadre de la formulation du programme Compact du Togo, la cellule chargée de de son élaboration (CMC-Togo), en collaboration avec la Millennium Challenge Corporation (MCC-MCC TOGO) et l'US Development Finance Corporation (US DFC), a coorganisé il y a quelque jours, une réunion en ligne pour présenter aux investisseurs de la Chambre de commerce des Etats-Unis, les opportunités d'investissement sur les projets contenus dans la Feuille de route Togo 2025 et sur le programme Compact.

Cette session, qui a rassemblé plus de 200 participants, a permis aux investisseurs de prendre connaissance du mécanisme de partenariat de l'American Catalyst Facility for Development (ACFD), un outil de financement mis en place par la Société Financière Internationale pour le Développement des Etats-Unis d'Amérique (USDFC), afin de permettre aux investisseurs privés de financer des projets de développement.

Après le mot de bienvenue du directeur exécutif du Centre d'affaires des États-Unis pour l'Afrique, Dr. Guevera Yao, la session a été ouverte par la ministre de la Promotion des investissements de la République togolaise, Rose Kayi Mivedor.

Dans son allocution, elle a rappelé que 'L'accélération de la croissance économique est une priorité pour le gouvernement qui s'est doté d'une Feuille de route claire avec 36 projets et 6 réformes prioritaires à mettre en oeuvre d'ici 2025'.

La session a permis de présenter l'US-DFC, une institution de financement du développement du gouvernement américain établie en 2018, qui mobilise les capitaux du secteur privé américain pour financer les entreprises du secteur privé des pays en voie de développement et le Fonds catalyseur américain pour le développement (ACFD), une plateforme destinée à optimiser et à organiser la collaboration entre la MCC et l'US- DFC dans le but de mobiliser le secteur privé et maximiser globalement les conséquences des efforts de développement du gouvernement américain.

La troisième présentation a porté sur une introduction au programme Compact de la MCC du Togo et des opportunités d'investissement concernant les différents projets et priorités de la Feuille de route gouvernementale par Stéphane Kpowbié Tchasso Akaya, secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances et Coordonnateur national du programme Compact pour le Togo.

Selon ses propos : 'Le Togo bénéficie d'une position géostratégique exceptionnelle et demeure une ouverture privilégiée sur le marché ouest-africain de 300 millions d'habitants. La feuille de route, estimée à 6 milliards USD, offre des opportunités d'investissement dans des projets à fort impact jusqu'à 52% du portefeuille disponible pour le secteur privé américain'.

Une session de questions-réponses a permis à l'auditoire de mieux apprécier les outils mis en place par le gouvernement pour faciliter l'investissement dans le pays.