Togo: L'écologie politique au centre des discussions

Vendredi 19 mai 2023, Béni Mellal... L'hôtel Le Tarzakount à Béni Mellal sert de cadre depuis le vendredi aux travaux du second congrès statutaire du Parti des Verts Marocain après la ville de Bouznika.

C'était en présence des leaders et invités des autres pays africains à l'instar du Burkina Faso, du Congo Brazzaville,le Burundi, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Kenya, le Mali, le Niger, l'Ouganda, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad et le Togo. On note aussi la présence de la coordinatrice adjointe de l'association des femmes peuhls et peuples autochtones du Tchad Mme Aissatou Oumarou et de la Vice Présidente chargée du développement et de la stratégie du RAPEC Mme Florine Amougou.

" L'écologie politique, un levier pour un Maroc d'équité et de quiétude durable "' est le thème retenu pour cette assise nationale

Dans son mot introductif, le secrétaire général du Parti des Verts Marocain, apres avoir souhaité la bienvenue aux invités, a rendu hommage aux illustres membres de la fédération des Verts africains décédés notamment Pape Meissa Dieng du Sénégal, Younous Madzengue du Congo Brazzaville et Napo Ninsao Iréné du Togo et a présenté ses sincères condoléances aux familles éplorées. Il a invité les participants à se pencher sur le thème retenu et à sortir des recommandations sérieuses pour dynamiser la vie du parti.

Dr Mohamed Farès et ses militants vont réfléchir en atelier thématique sur la démocratie, le droit de la gestion collective, la problématique écologique, le droit international et humanitaire et les droits de l'homme.

Les travaux prennent fin demain dimanche.

De Béni Mellal au Maroc, Nicolas Ekué Koudohah pour T228