Egypte: Discours du Président Al-Sissi lors de la 32ème session du Conseil de la Ligue Arabe

document

Au nom d'Allah le Clément le Miséricordieux,

Votre Altesse Royale, Mon frère le Prince héritier l'émir Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, Premier ministre du Royaume frère de l'Arabie Saoudite,

Vos Majestés, Excellences et Altesses, Rois, présidents, princes et chefs de gouvernement des pays arabes frères,

Votre Excellence M. Ahmed Aboul Gheit, Secrétaire général de la Ligue arabe,

Mesdames et messieurs,

As-Salâmou 'Alaykoum wa Rahmatoullâhi wa Barakâtouh,

Je voudrais tout d'abord remercier mon frère, le serviteur des deux mosquées sacrées, le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, et Son Altesse le Prince héritier et Premier ministre, l'émir Mohammed ben Salmane Al Saoud, pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité qu'ils nous a confiés.

Je voudrais également exprimer ma sincère gratitude pour les efforts fidèles déployés par mon frère, Son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune, Président de la République démocratique populaire de l'Algérie, pour le soutient qu'il accorde à l'action arabe commune, lors de la présidence de son pays au sommet arabe.

Chers frères,

Ces dernières années, notre région a traversé des circonstances exceptionnellement difficiles qui ont menacé la sécurité et la sûreté de nos peuples arabes, sucitant une profonde inquiétude chez des millions d'arabes à propos du présent et pour l'avenir.

Il a été confirmé à chaque personne perspicace que la préservation de l'État national et le soutien de ses institutions, est un devoir individuel et une nécessité vitale pour l'avenir des peuples et de leurs capacités, il n'est donc jamais juste que les espoirs de nos peuples restent otages du chaos, et des ingérences extérieures qui aggravent les turbulences et font stagner les efforts du règlement des crises.

S'appuyer sur nos efforts conjoints et nos propres capacités, en s'intégrant entre nous, pour formuler des solutions décisives à nos causes, est devenu un devoir et une responsabilité, de même, l'application du concept d'action conjointe devrait également s'étendre à la gestion des crises mondiales et à la coordination de nos travaux pour réformer le système de gouvernance économique mondiale, y compris les institutions de financement, et les banques internationales pour le développement qui doivent être plus réactifs aux défis du monde en développement, compte tenu du fait que l'état de la polarisation internationale, est devenu une menace pour la "mondialisation", que le monde a célébrée, appellant au premier plan, une lutte pour imposer les volontés, et consacrer les doubles standards, dans l'application du droit international.

Vos Majestés, Excellences et Altesses,

Nous avons suivi, avec tristesse et douleur, l'escalade de certaines crises arabes, au cours de la dernière période, surtout celles qui résultent des actes d'escalade irresponsables d'Israël dans les territoires palestiniens, dont la plus récente s'est produite dans la bande de Gaza. Alors que l'Égypte confirme ses efforts continus pour stabiliser la trêve, pourtant, nous avertissons que la gestion du conflit d'une manière militaire et sécuritaire, entraînera à des conséquences désastreuses pour les deux peuples palestinien et israélien.

Il convient peut-être, aujourd'hui, de reconfirmer notre choix stratégique, en parvenant à la paix juste et globale, grâce à l'Initiative de paix arabe, sur la base des résolutions de légitimité internationale, en demandant à Israël de mettre fin à l'occupation, ainsi qu'établir un État palestinien aux frontières de 4 juin 1967, ayant pour capitale le "Jérusalem-Est".

Ainsi, une nouvelle crise s'est éclatée au Soudan frère, mettant en garde - si nous ne coopérons pas pour le contenir - contre un long conflit et des conséquences catastrophiques pour le Soudan et la région. Les crises en Libye et au Yémen se poursuivent également, ce qui nécessite d'activer une action arabe commune pour régler ces questions plus urgent que jamais.

Dans le même contexte, le retour de la Syrie à la Ligue arabe équivaut à l'activation pratique du rôle arabe, et le début d'un processus arabe pour régler la crise syrienne, basant sur les références internationales et la résolution du Conseil de sécurité N° 2254 pour aboutir à une solution.

Vos Majestés, Excellences et Altesses,

Avec notre prise de conscience que la sécurité nationale arabe est un tout indivisible, il est temps de prendre l'initiative de la garder, comprenant les étapes importantes, que nos pays ont prises au cours de la période écoulée pour ajuster le rythme des relations avec les partis régionaux non arabes, desquels nous attendons avec impatience des étapes similaires et honnêtes, ce qui contribue à maintenir la sécurité et la stabilité dans la région.

En conclusion, j'affirme que l'Égypte, comme vous le savez toujours, va soutenir avec toute sincérité et honnêteté, tous les véritables efforts pour activer le rôle arabe, croyant que les approches arabes communes constituent le meilleur moyen afin de garder nos intérêts, fournir la protection collective pour nos peuples, et faire progresser le processus du développement en avant.

Merci à vous

As-Salâmou 'Alaykoum wa Rahmatoullâhi wa Barakâtouh

Source : Presidency.eg