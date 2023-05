Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 Mai 2023

Sénégal : Pour se rendre au tribunal - Ousmane Sonko veut des garanties

L’opposant sénégalais a réclamé vendredi soir que certaines conditions sur sa sécurité personnelle soient remplies pour être présent à son procès pour viols présumés, à trois jours d’une nouvelle audience à Dakar. Ousmane Sonko a un nouveau rendez-vous le mardi 23 mai avec la justice, susceptible de causer de nouvelles tensions dans le pays, après un procès pour viols présumés ouvert le 16 mai en son absence puis renvoyé le même jour. « Le jour où on me donnera des garanties, je viendrai à Dakar et mardi je serai au tribunal. Si toutes les conditions [de sécurité] sont remplies, je répondrai présent », a-t-il déclaré dans une interview dans la nuit de vendredi à samedi à la télévision. À Dakar, les forces de l’ordre « m’ont fait subir des violences, des brutalités. Ma maison est barricadée et on a tenté de m’assassiner« , a-t-il dit en langue ouolof, accusant le pouvoir. (Source :Jeune Afrique)

Côte D’Ivoire : Liste électorale provisoire 2023- Laurent Gbagbo reste radié

En Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo reste radié de la liste électorale.La Cei maintient l’exclusion de l’ancien président ivoirien de la liste des électeurs, publiée ce samedi ; une décision qui suscite la colère de son parti, le Ppa-Ci L’ex-chef de l’État ne pourra pas voter aux élections locales prévues le 2 septembre 2023 L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo reste radié de la liste électorale, publiée le samedi 20 mai 2023, et ne pourra pas voter aux élections locales prévues le 2 septembre. En réaction à cette décision, son parti, le Ppa-CI, a convié, « vu la gravité de la situation », la presse nationale et internationale ce même jour.Si Laurent Gbagbo a été acquitté par la justice internationale de crimes contre l’humanité commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011, il reste sous le coup d’une condamnation à vingt ans de prison en Côte d’Ivoire pour le « braquage » de la Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest (Bceao) en 2011. Malgré la grâce accordée par le président Alassane Ouattara l’an dernier dans cette affaire, il reste déchu de ses droits civiques et politiques. ( Source : Jeune Afrique)

Burkina Faso : Campagne agricole 2023-2024- Plus de 5 millions tonnes de céréales attendues

Le ministère en charge l’Agriculture, a annoncé hier vendredi, attendre environs 5 millions 308 mille 825 tonnes de céréales pour la campagne agricole 2023-2024. Une production de 1 million 815 mille 970 tonnes de cultures de rente et une production de 1 million 074 mille 647 tonnes d’autres cultures vivrières, sont aussi attendues. ( Source : Aib)

Mali :Gestion administrative- Le président de la Transition reçoit la nouvelle carte administrative

Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta a reçu, ce vendredi au palais de Koulouba, la première carte administrative de notre pays et des cartes des 19 régions et du District de Bamako.La cérémonie de remise a enregistré la présence du Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, du président du Conseil national de Transition (Cnt), le colonel Malick Diaw, des présidents des institutions de la République ainsi que des membres du gouvernement. Cette remise intervient à la suite de la promulgation, le 13 mars dernier, des textes de la réorganisation administrative et territoriale après leur adoption par le Cnt. Ainsi, notre pays compte désormais un District, 19 régions, 159 cercles, 474 arrondissements, 815 communes, 12 641 villages, fractions et quartiers. (Source : abamako.com)

Rdc : Activités des parties politiques- La police réprime une marche de l’opposition..

Des militants d’opposition qui commençaient à se rassembler ce samedi 20 mai 2023 dans un quartier populaire de Kinshasa pour une marche autorisée, ont été violemment dispersés par la police qui leur reprochait de n’avoir pas respecté l’itinéraire établi par les autorités en République démocratique du Congo.Une centaine de manifestants se tenaient sur Kianza, une artère stratégique du centre de la capitale, une heure avant le début officiel de la marche, scandant des slogans hostiles au président Félix Tshisekedi, a constaté une équipe de l’Afp.Ces manifestants sont venus répondre à l’appel de quatre opposants candidats déclarés à la présidentielle de décembre. « On a échangé avec (les manifestants) en leur disant de libérer la route et de rejoindre le point de départ qui est situé à Mbeseke. Ils n’ont pas voulu obtempérer », a-t-il précisé.

Guinée: Gestion de la transition- Une plainte annoncée contre une Ministre de Mamadi Doumbouya

Une plainte vient d’être annoncée contre une ministre du Colonel Mamadi Doumbouya en Guinée. Madame Aminata Kaba, ministre de l’information et de la communication est visée par une plainte des travailleurs de la Rtg, Radiodiffusion et Télévision Guinéenne. Ladite plainte sera déposée dès lundi 22 mai 2023. L’annonce a été faite par Sâ Marthin. ( Source : africaguinee.com)

Kenya : Augmentations de taxes- Les contribuables se préparent…

Les Kenyans se préparent à une augmentation des taxes, le nouveau projet de loi de finances visant l’essence et les produits de beauté. Faux ongles, pâtes, cryptomonnaies, influenceurs… Afin de renflouer les caisses de l’Etat, le gouvernement kényan prépare une loi instaurant de nouvelles taxes tous azimuts, qui suscite inquiétude et ressentiment dans ce pays d’Afrique de l’Est déjà en proie aux difficultés économiques.Le texte, qui doit être débattu prochainement au parlement, prévoit que cette batterie de nouvelles taxes rapportera 289 milliards de shillings (2 milliards d’euros) pour abonder le budget de 3 600 milliards de shillings (24 milliards d’euros) prévu pour 2023-24.Mais il alimente aussi le mécontentement croissant contre le président William Ruto. Élu l’an dernier en promettant d’améliorer le sort des « débrouillards » du petit peuple, le chef de l’Etat fait depuis face aux critiques, notamment après avoir supprimé des subventions coûteuses sur les carburants et la farine de maïs, dont les prix ont augmenté.Le Kenya croule également sous une montagne de près de 65 milliards d’euros de dettes, qui inquiète les agences de notation, dont Moody’s qui a abaissé la semaine dernière la note de la dette souveraine du pays. ( Source : africanews)

Zimbabwe : Réconciliation nationale- L'amnistie accordée à plus de 4 000 prisonniers

Environ un cinquième de tous les prisonniers au Zimbabwe ont été libérés ce jeudi dans le cadre d'une amnistie présidentielle. quelques mois avant les élections générales. .

Une selection de Bamba Moussa