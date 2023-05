Sénégal: Lutte - Forza - Franc, ce dimanche à l'arène nationale - La jeunesse face à l'expérience

L'arène ouvre ses portes demain dimanche 21 mai par une affiche devant opposer Franc (Jambars Wrestling Academy) à Forza (Fass-ndakaru). Ce combat proposé en début de saison par Gaston Production fait partie des affiches les plus attendues et les plus prometteuses de cette présente saison.

L'arène nationale sera demain dimanche 21 mai le théâtre du choc qui opposera Franc (Jambars Wresling Academy) à Forza (Fass-ndakaru). Une confrontation alléchante que les férus de lutte attendent avec impatience depuis que Gaston Production l'a ficelé. Un duel qui fera sans conteste partie des meilleurs combats de l'année. Mais qui s'annonce toutefois des plus indécis entre deux lutteurs qui ont fini de faire leur preuve dans l'arène. Fort de son vécu et de son expérience, le longiligne lutteur de Fass est, a priori, donné favori de ce combat.

Même si sa longue durée et le manque de compétition peuvent aujourd'hui tourner à sa défaveur, Forza fait partie des lutteurs les plus redoutables au regard de sa force athlétique et ses coups dévastateurs qu'il met chaque fois en avant face à ses adversaires. Au point qu'il a eu beaucoup de mal à trouver de potentiels adversaires dans sa carrière. Une longue blessure qui l'avait aussi contraint à passer de nombreuses années blanches a également un peu ralenti son ascension. Auteur de 11 combats, le lutteur de Fass Ndakarou a engrangé 9 victoires contre deux défaites dont un dernier devant Pakala en 2021.

Un nouveau succès lui permettra aujourd'hui de donner des couleurs à sa carrière et à celui de son écurie qui est sans doute dans la tourmente après les défaites subies par Ada Fass et ensuite Lac Rose. Mais, son face à face avec son jeune adversaire ne sera pas une sinécure. En plus de ses atouts dans la bagarre, il devra user de tout son savoir-faire technique et tactique pour s'en sortir.

Moins expérimenté certes, Franc n'est en effet pas un inconnu dans le bataillon. Le lutteur des Wresling Academy s'est déjà fait un nom durant ces dernières années grâce à sa puissance athlétique, mais aussi par une grande technicité tirée dans la lutte simple et olympique. A côté de son grand talent, il est aussi l'un des rares lutteurs à garder encore son invincibilité (11 combats 11 victoires). De quoi forcer le respect et donner les gages d'un combat ouvert et prometteur.