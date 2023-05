Sénégal: Renouvellement de l'Unccias - Le président de la CCIAD aux commandes

Le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, Abdoulaye Sow a été porté, ce vendredi 19 mai, à la tête de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, en remplacement de Sérigne Mboup président déchu.

L'assemblée générale extraordinaire de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, s'est tenue ce vendredi 19 mai, à l'institution consulaire de Dakar. Au terme de cette rencontre, le président de la Chambre de Commerce de Dakar, Abdoulaye Sow a été porté à la tête de cette Union. Il prend ainsi le dessus sur le candidat sortant Sérigne Mboup par 13 présidents de chambre de commerce, à la place de Serigne Mboup, désormais ancien président de cette organisation.

Après avoir été installé avec acclamation par ses pairs, le président Abdoulaye Sow a dit s'engager à relever le défi de cette organisation en termes de représentativité au plan national et international. « Nous avons constaté une léthargie depuis 2015 aussi bien au plan national et international. Autrement dit, notre Union ne pouvait plus prospérer avec l'absence répétée du Sénégal dans les rencontres internationales ». Fort de ce constat ; « nous avons décidé de faire ce que nous devons faire pour honorer le Sénégal. On a saisi les autorités pour procéder au changement du bureau et élire un nouveau président en ma modeste personne ». Et cette volonté souhaitée, « vient de matérialiser ».

Dans une dynamique constructive, il a remercié ses pairs pour leur marque de confiance et de sympathie non sans les appeler tous à une synergie d'actions pour relever les nombreux défis de l'Union.

Pour rappel, un communiqué de l'Unccias informe que le jeudi 04 Mai 2023, s'est tenue l'Assemblée générale extraordinaire de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal à la salle de réunion de l'Unccias.

Constatant l'absence du président Serigne Mboup, le 1er Vice-Président, Seyni Ndiaye Sène a présidé la séance et M. Cheikh

Mouhamadou Sourang a assuré le secrétariat.

Constatant que le quorum n'était pas atteint, sur proposition du directeur du Commerce intérieur, l'Assemblée avait décidé du report de la présente dans 15 jours conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n°2002-516 du 16 mai 2002 portant règles

d'organisation et de fonctionnement de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal.

Ainsi, la date du vendredi 19 mai 2023 a été retenue afin d'examiner le seul point inscrit à l'ordre du jour : le

Ont pris part à l'AG de ce matin treize Présidents élus de Chambre de commerce dont les noms figurent sur la feuille de présence jointe en annexe ; la Tutelle étant représentée par le directeur du Commerce intérieur et le chef du bureau des chambres consulaires.

Le Président de séance, M. Serigne Mboup a systématiquement refusé l'ordre du jour préalablement fixé d'accord partie lors de la réunion du 4 mai 2023.

Devant un tel blocage, il a été décidé de passer au vote d'adoption de l'ordre du jour ainsi proposé avec l'accord express du directeur du Commerce intérieur, ce que le Président de séance et ses cinq (5) souteneurs ont refusé catégoriquement sachant qu'ils sont

minoritaires compte tenu de l'absence du Président de la Chambre de Commerce de Thiès, dont la signature a d'ailleurs été imitée par Moustapha Diop, ce qui amène les forces en présence à sept (7) présidents contre six (6).

Devant une telle situation, la majorité a décidé de se retirer dans un hôtel de la place pour procéder au renouvellement du Bureau.

Renouvellement du Bureau

Le nouveau bureau se présente comme suit: 1er vice-président Seyni Ndiaye Sène, président ccia de Louga, 2e président Jean Pascal Ehemba, président cciaA de Ziguinchor, Secrétaire élu, Cheikh Mouhamadou Sourang, président ccia de Saint Louis, secrétaire adjoint, Maodo Sarr, président ccia de Kaffrine, Trésorier Djibril Cissé, président ccia de Tamba, Trésorier adjoint, Mamadou Cherif Diallo, président ccia de Kolda.